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Emmanuel Emegha causó una gran impresión en la prensa inglesa el viernes por la noche. Aunque el Chelsea perdió 3-2 a domicilio ante el Nottingham Forest, el delantero neerlandés fue el autor de los dos goles del equipo londinense tras saltar al campo. Por eso, en Inglaterra no entienden la decisión de Xabi Alonso de dejar a Emegha en el banquillo de inicio.

El Chelsea vivió otra noche desastrosa en su visita al Forest. Igor Jesus abrió el marcador a los cinco minutos con un gol espectacular y Morgan Gibbs-White amplió la ventaja desde el punto de penalti poco después del descanso. Emegha, que había sustituido a Danny Welbeck en el descanso, devolvió entonces la emoción al partido.

Gibbs-White pareció sentenciar el encuentro en el minuto 73 con su segundo gol de la noche, pero Emegha tenía otros planes. El neerlandés marcó de cabeza tras un centro de Pedro Neto poco antes de que se cumpliera el tiempo reglamentario, aunque no pudo evitar la cuarta derrota del Chelsea en sus últimos cinco partidos de liga.

La BBC califica a Emegha con un 8, una nota que lo sitúa claramente como el mejor jugador del Chelsea. «Una actuación sobresaliente en la segunda parte, con un gran control y un disparo igual de bueno después de que el balón le llegara tras tocar en otro jugador», escribe el periodista Nizaar Kinsella sobre el primer gol del neerlandés.

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«Marcó el segundo de cabeza en el segundo palo. Cabe preguntarse por qué no fue titular, ya que también marcó el pasado fin de semana contra el Leeds United». Welbeck recibe un 4 del medio público británico.

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En Football.London también elogian la actuación de Emegha, al que igualmente conceden un 8. Bobby Vincent, periodista que sigue al Chelsea, considera incomprensible que el delantero neerlandés tuviera que conformarse con un puesto en el banquillo después de su anterior actuación contra el Leeds United.

«Volvió a tener un gran impacto con una buena definición. Un auténtico gol de delantero. Su segundo tanto fue un cabezazo fantástico», señala. Vincent ya está convencido de que Alonso no puede dejar fuera a Emegha: «Parece tener lo necesario. Tiene que ser titular contra el Crystal Palace».

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El Evening Standard llega a señalar a Emegha como el único jugador del Chelsea que pudo marcharse del campo con la cabeza alta. El delantero recibe un 7, la nota más alta entre todos los jugadores de los Blues. «Marcó los dos goles de forma brillante y realmente marcó la diferencia como suplente. Ha anotado los tres últimos goles del Chelsea».

Mientras Emegha recibe elogios, el exjugador del Ajax Jordan Henderson sale bastante peor parado en la prensa inglesa. Tanto la BBC como Football.London dan un 5 al centrocampista de 36 años por su actuación en el City Ground.

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«Fuera lo que fuera lo que Alonso pretendía con Henderson, no funcionó. No he logrado ver qué aportó el jugador de 36 años al Chelsea en Nottingham», afirma Vincent. El Evening Standard es aún más crítico con Henderson y le da un 4. El centrocampista falló muchos pases, vio una tarjeta amarilla y fue sustituido a los 85 minutos.