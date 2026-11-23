Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

La prensa francesa espera que Mika Godts juegue más minutos en los próximos meses en el Paris Saint-Germain debido a la lesión del ligamento cruzado de Désiré Doué. Sin embargo, también prevé que el club incorpore a un delantero en invierno.

El pasado sábado, Doué sufrió un serio contratiempo. El delantero francés tuvo que abandonar en camilla el partido contra el OGC Nice, que terminó con victoria por 2-3.

Doué se ha lesionado el ligamento cruzado y tendrá que rehabilitarse durante los próximos meses. Como Kvicha Kvaratskhelia también está lesionado, Godts podría jugar ahora más minutos.

El delantero belga, que llegó el verano pasado procedente del Ajax por 45 millones de euros, hasta ahora ha tenido que conformarse con un papel de suplente en la capital francesa.

Anuncios Anuncios

RMC Sport cree que eso cambiará pronto. «Desde luego, no le falta talento. Su reciente mejoría de forma es una señal positiva y juega a su favor, sobre todo porque la banda izquierda es su posición favorita».

«Tiene cualidades. Tiene ahí una vía clara hacia el éxito», confirma el comentarista Walid Acherchour. «Godts es un candidato natural para esa posición, pero aún no ha ofrecido garantías suficientes para zanjar definitivamente el debate en las próximas semanas».

Otros medios franceses, especialmente L’Équipe, creen que el PSG fichará a un sustituto en invierno. «Tras la lesión de Kvaratskhelia, todavía podían cubrir la baja con los jugadores que tenían, pero ahora acudirán al mercado».

Anuncios

Según Le Parisien, el club ve a Paris Brunner, del AS Monaco, o a Eli Kroupi Jr. como sustitutos ideales, pero el PSG no quiere gastar demasiado este invierno.

La prensa francesa también plantea a Ferran Torres como opción para la banda izquierda. El español ya ha jugado ahí en otras ocasiones a lo largo de su carrera. Ousmane Dembélé también puede jugar en esa posición.