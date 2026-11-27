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La prensa francesa elogia este viernes por la mañana la actuación del portero del NEC Gonzalo Crettaz ante el Stade Rennes (3-1). El guardameta argentino fue decisivo para la victoria del equipo de Nimega con varias paradas.

El NEC logró el jueves por la noche una meritoria victoria por 3-1 ante el Stade Rennes. El equipo de Dick Schreuder se adelantó pronto en el Goffertstadion gracias a Bryan Linssen.

El Stade Rennes empató poco después y el 1-1 se mantuvo durante buena parte del encuentro.

A diez minutos del final, el NEC consiguió decantar el partido a su favor. Tjaronn Chery transformó un penalti cometido sobre Clement Bischoff.

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Unos minutos después, el propio Bischoff sentenció el encuentro con un potente disparo al palo corto que entró tras golpear en la cara interior del poste.

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Sin embargo, el jugador más destacado no fue ninguno de los goleadores, sino el portero del equipo de Nimega. Ouest-France lo eligió hombre del partido. Firmó nada menos que ocho paradas.

«El hombre del partido. Mantuvo en pie al NEC en la segunda mitad ante los disparos de Lepaul (45+1), Nagida (48), Cissé (55), de nuevo Lepaul (60) y Al-Tamari (73)», escribió el medio regional.

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El medio local Rennes Infos Autrement también destacó a Crettaz. «El portero argentino, que estaba en un estado de forma excelente, sostuvo a su equipo».

Maxifoot, por su parte, también consideró a Crettaz el mejor jugador sobre el terreno de juego. «Hombre del partido: Gonzalo Crettaz. Un auténtico muro».