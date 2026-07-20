La prensa europea tras el título de España: «La mordedura del tiburón» silencia a los matones

La prensa europea celebró el segundo título mundial de España en 2026 tras ganar 1-0 a Argentina en prórroga en Nueva York. Lo llamó «victoria del fútbol» frente a la conducta antideportiva de la Albiceleste en la final del domingo.

Aunque el partido prometió, resultó aburrido y terminó con la coronación de «La Roja», favorita, mientras la mayoría de la cobertura criticaba las tácticas tortuosas y el juego violento de los argentinos.

«Marca» tituló: «¡¡¡Los reyes de la historia!!!» y elogió a Ferran Torres, autor del único gol, como un héroe justo.

Juan Ignacio García Ochoa escribió en su columna: «No se trataba solo de ganar el Mundial, sino de salvar el fútbol», y añadió: «Hubo un momento, en medio de ese aluvión de artimañas y otras tácticas retorcidas de Argentina, en el que el partido parecía una invitación a renunciar a todo lo que había llevado a España a la final, pero, afortunadamente, España no cedió a la tentación».

El diario madrileño «AS» recordó el primer título con el titular «Como la primera vez» y criticó el «lamentable» doble ataque de Leandro Paredes a Eric García y Gavi. Héctor Martínez añadió en su columna personal: «¿Dónde estábamos el 19 de julio de 2026? Podremos hacernos esta pregunta dentro de unos años, y la respuesta será: sentado frente al ordenador, rígido como una tabla de madera, sufriendo una fiebre futbolística intensa y no un ataque de alergia».

En Cataluña reinó la alegría por el regreso de ocho jugadores del Barcelona con la Copa del Mundo, entre ellos Ferran Torres, quien silenció los rumores de salida con su gol decisivo; «Sport» tituló: «La mordedura del tiburón».

En Inglaterra, «The Daily Telegraph» celebró la victoria y tituló: «España gana el Mundial gracias a la victoria del fútbol sobre la vergonzosa Argentina». «Fútbol 1, infractores 0. Se tardó en llegar a este resultado, pero, gracias a Dios, el deporte ha triunfado, España ha ganado el Mundial y todos hemos salido más fuertes, y el fútbol ha salido más fuerte. España tenía que ganar esta final».

El sensacionalista «Daily Mail» abrió con la trifulca entre Paredes y los españoles Javi y Eric García, bajo el titular «La final del Mundial termina en violencia» y calificó la escena de «horrible».

«The Times» destacó que «el estilo de España superó a la imprudencia de Argentina», resaltó la defensa de la «Albiceleste» y su falta de gol, y vio el tanto de Ferran Torres como «un final cruel» para Messi.

El diario francés «L’Équipe» tituló: «Los nuevos reyes», elogiando la actuación de la selección española a pesar de la actitud de sus rivales: «España dominó un partido decepcionante y desorganizado, pero impuso su ritmo y su estilo de posesión».

«Le Parisien» añadió: «España tiene el mundo en sus manos; con este guion y dominio sobre una Argentina desinteresada, es difícil sentir decepción por la victoria de La Roja».

«Ouest-France» tituló: «Argentina pierde la compostura, Messi se derrumba y los españoles se regocijan», y «Le Figaro» destacó el «dominio absoluto de La Roja» ante una «miseria» argentina, la peor del torneo.

En Italia, «La Gazzetta dello Sport» sentenció: «España, por supuesto España; su victoria era inevitable, pues solo ella podía ganar esta final, porque un triunfo de Argentina habría sido una afrenta al fútbol».

«Tuttosport» elogió el dominio español durante los 120 minutos, y «La Stampa» se despidió de Lionel Messi tras su actuación «decepcionante». «El equipo se impuso al jugador individual, al genio, al artista».

En Alemania, tras el casi oficial nombramiento de Jürgen Klopp como seleccionador, se celebró la «recompensa tardía» de España.

«Bild» destacó la victoria de Lamine Yamal sobre Messi y habló de «escenas de violencia» tras el encuentro.

«Kicker» se preguntó por «una Argentina sorprendentemente débil» y apuntó a una España que «aún no ha alcanzado su apogeo», sugiriendo un dominio futuro.