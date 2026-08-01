La prensa española sobre Hamza Abdelkarim: "El milagro egipcio" se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia del Barça

El nombre del joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim dominó los titulares de la prensa española tras su destacada actuación en el partido amistoso ante el Birmingham City, en el que marcó dos goles y se impuso como una de las grandes sorpresas de la pretemporada del Barcelona de cara al nuevo curso.

El diario "Marca" publicó un reportaje bajo el título "El plan de Hamza funciona", en el que elogió la decisión del futbolista de 18 años de interrumpir sus vacaciones tras su participación en el Mundial con la selección de Egipto para incorporarse de inmediato a los entrenamientos del conjunto catalán, subrayando que "sus magníficos movimientos y su excelente colocación dentro del área, además de su valentía pese a su corta edad", lo convirtieron en el centro de atención del técnico Hansi Flick.

Por su parte, "Mundo Deportivo" describió a Hamza como "el ambicioso goleador de Flick", señalando que es "un delantero de un tipo diferente al resto de los atacantes del Barcelona" y que representa "el perfil que el equipo ha echado en falta desde la marcha de Lewandowski". El periódico destacó su solidez mental cuando se adelantó con confianza a lanzar un penalti que él mismo había provocado, imponiéndose a sus compañeros de mayor edad.

El diario "Sport", en cambio, dedicó un extenso reportaje titulado "La solución Hamza Abdelkarim: el delantero sorpresa del Barcelona que ha irrumpido en el mercado de fichajes", en el que repasó la trayectoria del jugador desde la academia del Al Ahly egipcio hasta los feudos del fútbol europeo, asegurando que "los ojeadores del Barcelona detectaron su potencial y sus cualidades" en torneos internacionales de categorías inferiores, lo que llevó al club a ejecutar la cláusula de compra por valor de 1,5 millones de euros.

En un tono más anecdótico, "Cadena SER" relató la historia de Hamza con la megafonía del estadio St Andrew's, donde los anuncios del recinto interrumpieron su comparecencia ante los medios, aunque él manejó la situación con una sonrisa irónica, al considerar que los altavoces "le ayudaban" a superar su nerviosismo ante la prensa, en una muestra de su madurez personal pese a su corta edad.

Los reportajes coincidieron en el elogio público de Flick al jugador egipcio, a quien describió como "muy humilde, con una personalidad extraordinaria y un gran potencial", subrayando que "sabe colocarse muy bien dentro del área, y eso es exactamente lo que le pido a un delantero puro".

Crecen las especulaciones en torno a la posibilidad de que Hamza permanezca en el primer equipo, especialmente ante la ausencia del sustituto ideal de Lewandowski y el estancamiento del fichaje de Julián Álvarez, lo que abre la puerta a que "el milagro egipcio" escriba un nuevo capítulo en la historia del Barça.