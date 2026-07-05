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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La prensa española se rebela contra el regalo de la FIFA a Estados Unidos: un escándalo mundial

Portugal vs España
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USA vs Belgium
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F. Balogun
Portugal
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EE. UU.
Bélgica

Una decisión excepcional de la FIFA

La FIFA suspendió la suspensión automática del delantero estadounidense Folarin Balugun tras su expulsión contra Bosnia y Herzegovina.

La FIFA, en un comunicado oficial, suspendió la sanción automática por un año, a modo de período de prueba, lo que le permite jugar mañana contra Bélgica en Seattle, en los octavos de final del Mundial.

Balogun había abierto el marcador para Estados Unidos en el 45’ de la victoria 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en la fase de grupos, antes de recibir una roja directa en el 64’ por una entrada violenta sobre el defensa Tarik Mahrumović.

Aunque se esperaba que fuera sancionado con dos partidos, la FIFA suspendió la pena, que solo se aplicará si es expulsado por juego brusco en el próximo año.

Se trata de un caso excepcional, pues la Comisión de Disciplina apenas suspende expulsiones automáticas en grandes torneos.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, agradeció a la FIFA en Truth Social por «reparar una grave injusticia».

El diario «Marca» lo calificó de escándalo mundial: «Escándalo mundial: la FIFA anula la tarjeta roja que recibió Balogun... ¡y Trump les da las gracias!».

«Mundo Deportivo» tituló: «Escándalo: la FIFA deja jugar a Balogun en octavos tras la expulsión... ¡y Trump agradece!».

«AS» tituló: «Bottichino vuelve a convocar a Balogun… ¡y Trump da las gracias a la FIFA!».

Balogun, autor de tres goles en tres partidos, es clave para Estados Unidos en el Mundial 2026. Se perdió el duelo ante Turquía tras la clasificación.

El ganador de Estados Unidos-Bélgica se medirá en cuartos al vencedor de España-Portugal, lo que explica la crítica de la prensa española.


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