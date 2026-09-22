Las declaraciones de José Mourinho contra el árbitro tras la derrota del Real Madrid ante el Atlético de Madrid por 2-1 en el derbi de la capital provocaron una gran indignación en la prensa catalana, que arremetió contra el estilo del entrenador portugués y puso en duda la utilidad de su regreso al banquillo del conjunto blanco.

El diario "Sport" tituló su portada con la frase: "Dejad de acosar a los árbitros", en una crítica directa al discurso de Mourinho tras el partido, después de que dirigiera duras críticas al árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias.

"Sport" atacó lo que describió como el ruido que rodea a Mourinho, señalando que el entrenador y su cuerpo técnico dominan mejor la preparación de las ruedas de prensa que la de los partidos, y añadió que las conversaciones sobre el entrenador eclipsaron el fútbol durante 24 horas tras el derbi.

El diario apuntó que el ruido ya no es capaz de ocultar los problemas del Real Madrid, sino que otorga a los rivales, según su valoración, un margen adicional para ganar impulso.

Duras críticas al rendimiento del Real Madrid

Por su parte, el diario "Mundo Deportivo" criticó el estilo de juego del Real Madrid bajo la dirección de Mourinho, y en concreto el rendimiento en la primera parte, al considerar que el equipo se mostró lento y apático, con falta de vitalidad ofensiva y escasas ocasiones.

El diario añadió que el Real Madrid, pese a jugar en inferioridad numérica en la segunda parte, se mostró de una forma diferente, aunque careció de alma, entusiasmo y ganas de conseguir la victoria, además de la ausencia de cualquier intención ofensiva clara.

"Mundo Deportivo" relacionó esta imagen con el motivo de la elección de Mourinho desde el principio, al considerar que el entrenador portugués debía haber devuelto la disciplina al equipo y otorgado a Kylian Mbappé y Vinícius Júnior papeles más comprometidos desde el punto de vista colectivo.

Una serie dramática

En "Sport" comenzó el proceso de evaluación de la segunda etapa de Mourinho con el Real Madrid, tras su regreso al club que dirigió entre 2010 y 2013.

El diario afirmó que Mourinho volvió a Madrid entre promesas de provocar una revolución, pero que hasta ahora no ha logrado, según lo describe, más que convertir al club en "otra serie dramática".

El diario también estableció una comparación entre Mourinho y Pep Guardiola, señalando la diferencia de trayectorias entre ambos entrenadores, ya que el portugués regresa al Real Madrid tras experiencias recientes marcadas por los enfrentamientos, mientras que Guardiola disfruta de un periodo de descanso después de años de trabajo y éxitos.

Ante la persistencia de las críticas tras la derrota en el derbi, la prensa catalana considera que el segundo inicio de Mourinho con el Real Madrid no ha logrado hasta el momento el cambio esperado, lo que aumenta los interrogantes en torno al nuevo proyecto dentro del "Santiago Bernabéu".