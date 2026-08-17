La prensa británica ve un gran cambio en Cody Gakpo y le da un consejo al Liverpool

Cody Gakpo causó una gran impresión este domingo con el Liverpool. El atacante de la selección neerlandesa fue de gran valor en el amistoso ante el Como, que se saldó con una victoria por 2-0. En la prensa británica, el jugador de Eindhoven recibe elogios por su actuación.

Tras 22 minutos de partido, Gakpo hizo rugir a Anfield. Recibió un pase de Jeremie Frimpong, controló con la izquierda y remató con esa misma pierna “menos hábil” para batir al guardameta.

Gakpo también tuvo un papel importante en el segundo gol del Liverpool. El exjugador del PSV puso el balón raso por delante de la portería y luego Jérémy Jacquet solo tuvo que empujarlo.

Podrían haber sido incluso los últimos momentos de Gakpo con la camiseta de los Reds. De hecho, ya ha alcanzado un acuerdo personal con el Tottenham Hotspur, que quiere hacerse con su fichaje.

Ahora, el Tottenham ha presentado una oferta de 70 millones de euros por Gakpo, que quiere mudarse a Londres. El Liverpool ha rechazado la primera propuesta, pero no ve con malos ojos una transferencia.

Sin embargo, tras el partido del domingo, la prensa británica se pregunta si el club realmente debe vender a Gakpo. “Gakpo le recuerda al Liverpool lo que perdería si lo vende…”, escribe The Mirror.

También This is Anfield quiere que Gakpo siga. “Ahora juega, como bajo Jürgen Klopp, algo más hacia dentro en un equipo más proactivo. Precisamente por eso tiene sentido mantenerlo. Encaja perfectamente en este equipo”, escribe el medio de aficionados.

El local Liverpool Echo también quedó impresionado. “Otro partido sólido en la banda izquierda: aprovechó con confianza la ocasión del primer gol y mostró mucha energía y agresividad, antes de participar en la preparación del segundo tanto”.