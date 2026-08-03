La prensa británica ve dos problemas muy grandes para Iraola, sucesor de Slot en el Liverpool

La prensa británica está impresionada por el juego mostrado por el Liverpool en el amistoso contra el Leeds United del domingo por la tarde. Aun así, los periódicos están muy preocupados por dos aspectos de los Reds.

El Liverpool comenzó con mucha fuerza su tercer amistoso de la temporada. En la primera parte, el equipo de Andoni Iraola se puso con comodidad 2-0 arriba, gracias a los goles de Luke Chambers y Florian Wirtz.

En el descanso, Iraola hizo muchos cambios, y eso no le sentó bien a la plantilla del Liverpool. En la segunda parte, el Leeds pasó por encima del equipo local. Resultado final: 2-4.

Daily Mail fue duro con el Liverpool, aunque el periódico quedó impresionado con la primera parte. “Liverpool estuvo fresco y dinámico. Fue exactamente el estilo que Iraola quiere jugar. Mucha velocidad e intensidad, pero en la segunda parte se vino abajo”.

“Realmente todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Especialmente la defensa en las acciones a balón parado fue realmente muy mala”, concluyó el medio.

También Sky Sports vio cómo la defensa en los saques de banda largos y los córners salió completamente mal en el Liverpool y también señaló la plantilla muy corta, que le costó cara al Liverpool tras el descanso. “Empezaron súper bien, pero en la segunda parte salió todo mal. Iraola todavía tiene mucho trabajo por hacer”.

The Athletic vio rendir bien a los grandes fichajes de la temporada pasada, Alexander Isak y Wirtz, pero también apunta a la plantilla, especialmente en defensa. “En el eje de la zaga y en el lateral derecho está realmente muy corto. La manera en que todo se vino abajo dice mucho sobre cuánto falta todavía. La defensa de las acciones a balón parado tampoco ha mejorado mucho”.