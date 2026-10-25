La prensa británica, unánime sobre Jorrel Hato tras la impactante derrota ante los Spurs

Jorrel Hato vivió el sábado una noche para olvidar. El exjugador del Ajax fue titular ante el Tottenham Hotspur, pero tuvo mucho trabajo para frenar a Mohammed Kudus. La prensa británica le puso un 5.

El partido entre el Chelsea y los Spurs se descontroló a los setenta minutos, cuando Palmer chocó con fuerza con Mateus Fernandes, que estaba en el suelo. Se produjo un conato de pelea en el que se vio involucrado, entre otros, Van de Ven. Después, Palmer, Fernandes y el neerlandés recibieron una tarjeta amarilla.

Siete minutos más tarde, el Tottenham golpeó cuando el portero del Chelsea Mike Penders despejó de puños un córner desde la izquierda y, en una acción desafortunada, introdujo el balón en su propia portería: 0-1.

Los problemas del Chelsea aumentaron tres minutos después, cuando Palmer recibió su segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Gallagher. El Tottenham aprovechó la superioridad numérica y sentenció el encuentro en el minuto 87 por medio de Matthys Tel, que recuperó el balón en su propio campo, emprendió una impresionante carrera y marcó con un disparo desde dieciocho metros: 0-2.





Tras el partido, los medios británicos fueron duros con el Chelsea y tampoco perdonaron a Hato. «Estuvo desaparecido en ataque y tuvo mucho trabajo para contener a Kudus», escribió la BBC.

Football Londen también vio a Hato superado ante los Spurs. «El juego del Chelsea se desarrolló principalmente por la banda derecha. Estuvo totalmente desaparecido en ataque», señaló el medio.

The Evening Standard, en cambio, fue algo más benévolo con el exjugador del Ajax. «No pareció estar del todo compenetrado con algunos de sus compañeros de defensa y, en ocasiones, sus pequeños errores les causaron frustración».

«Estuvo ocupado en gran medida con Kudus, a quien contuvo con eficacia. Fue sustituido poco después de la hora de juego, antes de que el Chelsea se derrumbara por completo», escribió The Evening Standard.