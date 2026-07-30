La prensa británica destroza al neerlandés del Newcastle y es unánime sobre Sean Steur

Sven Botman recibe durísimas críticas en la prensa británica tras el amistoso entre Bristol City y Newcastle United. El central se llevó varios suspensos contundentes después de la derrota por 4-1.

El Bristol City fue demasiado fuerte en casa para los visitantes de Newcastle. A los 25 minutos, Sam Greenwood abrió el marcador con un lanzamiento directo de falta.

Cuatro minutos después, Botman se dejó superar con una facilidad impropia por Lorent Tolaj, que pudo colocar el balón con calma en la esquina. En el Newcastle reclamaron falta, pero no fue señalada.

Justo después del descanso, Max Bird puso el 3-0 para los Magpies, tras lo cual los visitantes recortaron distancias hasta el 3-1 por medio de Harvey Barnes.

Al final, no sirvió de nada para el equipo de Eddie Howe. A diez minutos del final, Sam Bell puso un balón tenso frente a la portería. Botman quiso despejar el centro, pero lo golpeó mal y el balón terminó detrás de Nick Pope: 4-1.

Los medios locales fueron de todo menos elogiosos con la actuación del central. “Una pesadilla para el neerlandés. Ya había estado mal en tres ocasiones e incluso marcó él mismo el cuarto gol en contra”, escribió Shields Gazette, que le dio un 2 por su actuación.

También The Newcastle Chronicle fue muy crítico con el exjugador, entre otros, del Ajax y del sc Heerenveen. “Se dejó superar con facilidad en el gol de Tolaj y reaccionó demasiado lento en el gol de Bird. Y, como colofón, también se marcó un gol en propia puerta: 3.”

Sean Steur sí recibió elogios. The Chronicle le dio un 7: “Juega con mucha más madurez de la que le corresponde por edad (18). El único que merece reconocimiento en este partido.”

“Un par de controles y pases muy buenos en la primera parte. En la segunda mitad ya no tuvo protagonismo, pero habrá aprendido mucho en este partido. En cualquier caso, Newcastle no puede depender de un chico de dieciocho años que acaba de llegar al club”, escribió Shields Gazette.