Los medios británicos están siendo muy duros con Lamine Yamal. El Daily Mail, en particular, ha atacado con dureza al delantero español después de que Harry Kane se llevara el Balón de Oro el lunes por la noche.

En Inglaterra predomina el orgullo tras la elección de Kane. Todos los periódicos hablan de una victoria «merecida» frente a sus perseguidores, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

«Kane es un ganador indiscutiblemente justo. Es la recompensa a un año en el que ganó la Bota de Oro europea, desempeñó un papel clave en la conquista de la Bundesliga con el Bayern de Múnich, alcanzó las semifinales del Mundial como capitán de Inglaterra y, por encima de todo, se convirtió en una superestrella extraordinariamente humilde», escribe The Guardian.

The Times destaca especialmente el difícil camino que Kane ha recorrido en su vida. «A seis millas de Brisbane Road, donde marcó su primer gol profesional en la tercera división inglesa, y a ocho millas de la academia Hale End del Arsenal, de la que lo echaron a los ocho años porque supuestamente era “demasiado gordo”, Kane cumplió por fin su sueño».

El diario británico Daily Mail se centra en Yamal. Durante su campaña de autopromoción previa a la elección, la superestrella española dijo que el premio se disputaba principalmente entre él y Kylian Mbappé. No tuvo en cuenta al goleador inglés.

«El lunes por la noche vimos que el fútbol es capaz de conceder su máxima distinción a hombres como Kane: hombres que no buscaron los focos, no provocaron polémicas, no abusaron de su fama y que, a diferencia de Yamal, no contrataron a personas con enanismo para animar su fiesta de 18 cumpleaños, sino que se dedicaron por completo a una carrera de excelencia discreta».