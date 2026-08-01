La Premier League sangra: el 90% de los clubes se enfrenta al fantasma de las pérdidas

Pese a la posición que ostenta la Premier League como la liga más rica y atractiva para las inversiones en el mundo del fútbol, la realidad financiera de los clubes dibuja un panorama completamente distinto. Mientras se cierran fichajes por cientos de millones de euros y el valor de algunos clubes supera los miles de millones de dólares, los estudios recientes revelan que la mayoría de los clubes de fútbol ingleses se encaminan hacia pérdidas económicas, en una paradoja que refleja la magnitud de los desafíos que enfrenta el deporte más popular del mundo.

Según un estudio recogido por el diario español AS, la consultora BDO prevé que alrededor del 90% de los clubes ingleses de las cuatro primeras categorías registrarán pérdidas económicas, pese al crecimiento continuo de los ingresos comerciales y de los derechos de retransmisión televisiva.

El mercado de fichajes inglés vive una actividad intensa antes del inicio de la temporada 2026-2027 y, al mismo tiempo, dos de los grandes protagonistas de la última década trazan futuros completamente distintos.

Por un lado, el Liverpool negocia la venta de una participación minoritaria de hasta el 49% de sus acciones a un consorcio liderado por Amit Bhatia, con el respaldo de la adinerada familia india Mittal. El valor de la operación podría superar los 6.000 millones de dólares, lo que permitiría a Fenway Sports Group (FSG) obtener una notable liquidez sin renunciar al control del club.

En cambio, el grupo tailandés King Power ha puesto oficialmente en venta al Leicester City, tras recurrir a City Group en busca de nuevos inversores, en un intento por evitar una asfixiante crisis económica y deportiva. Y apenas diez años después de la histórica gesta de conquistar el título de la Premier League en 2016, el Leicester registró pérdidas de 71,1 millones de libras esterlinas y descendió a la Championship.

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¿Por qué pierden dinero los clubes pese al aumento de los ingresos?

El informe de la consultora BDO revela una realidad preocupante para el fútbol inglés, ya que las previsiones apuntan a que alrededor del 90% de los clubes de las cuatro primeras categorías terminarán sus temporadas con pérdidas económicas.

Para hacer frente a esta situación, la Premier League ha aplicado a partir de la presente temporada nuevas normas financieras que establecen que el gasto en jugadores no supere el 85% del total de los ingresos del club, en el marco del refuerzo de la sostenibilidad económica.

Moisés Assayag, socio director de la empresa Channel Associados y especialista en financiación del fútbol, declaró: «La Premier League atraviesa una etapa delicada; pese al aumento de los ingresos derivados del patrocinio y de los derechos de retransmisión, los clubes de la liga más rica del mundo encuentran dificultades para lograr beneficios, debido al aumento de los costes operativos, la inflación de los salarios y las presiones financieras derivadas de una competencia deportiva que crece año tras año».

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Inglaterra sigue dominando el mercado de fichajes

Y pese a estos temores económicos, los clubes ingleses siguen encabezando la lista de los que más gastan durante el mercado de fichajes veraniego. Está previsto que la inscripción de jugadores en Europa continúe hasta el 1 de septiembre.

Según los datos de Transfermarkt, el volumen de gasto en las cinco grandes ligas quedó de la siguiente manera: «Inglaterra: 1.390 millones de euros; Italia: 585,5 millones de euros; Alemania: 434,2 millones de euros; España: 307 millones de euros; Francia: 245 millones de euros».

La lista de las ligas con mayor gasto también incluyó: «Turquía: 225 millones de euros; Portugal: 179 millones de euros; Championship inglesa: 145,3 millones de euros; Arabia Saudí: 90 millones de euros; Países Bajos: 83 millones de euros».

El mercado de fichajes ha registrado cinco operaciones que son las más caras hasta el momento, cuatro de ellas en la Premier League frente a una en LaLiga:

1. Morgan Rogers: del Aston Villa al Chelsea por 138 millones de euros.

2. Elliot Anderson: del Nottingham Forest al Manchester City por 135 millones de euros.

3. Sandro Tonali: del Newcastle United al Tottenham por 108 millones de euros.

4. Matheus Fernandes: del West Ham United al Tottenham por 99 millones de euros.

5. Anthony Gordon: del Newcastle United al Barcelona por 80 millones de euros.

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La necesidad de un modelo más sostenible

Moisés Assayag añadió: «La serie de pérdidas que sufre la mayoría de los clubes de la Premier League confirma que los modelos de regulación necesitan más eficiencia, e incluso quizá más rigor, con el fin de encontrar soluciones que garanticen la sostenibilidad de las ligas a largo plazo, sin crear desequilibrios económicos y deportivos entre los clubes».

Por su parte, Feridiano Pinheiro, director ejecutivo de la feria Foot Pro, afirmó: «La competencia por comprar participaciones en clubes de la Premier League indica que el fútbol ha superado el concepto de competición deportiva tradicional para convertirse en una plataforma de entretenimiento global».

Y agregó: «Los inversores no apuestan solo por la historia deportiva, sino por la fuerza de la marca, la capacidad de atraer aficionados y de generar ingresos comerciales y mediáticos récord, lo que hace que el verdadero valor de los clubes resida en su capacidad de convertir el deporte en un producto global».

Por su parte, Claudio Fioreto, director ejecutivo de la empresa P&P Sport Management, que gestiona la carrera profesional de más de 150 jugadores en todo el mundo, señaló: «Los cambios que vive el fútbol inglés revelan una transformación radical en la naturaleza de la inversión. En lugar de centrarse en la compra de jugadores, los capitales se dirigen ahora hacia la compra de participaciones en los propios clubes.

Y prosiguió: «Con las cifras récord que logra la liga inglesa en ingresos comerciales y en atracción de inversores globales, el jugador ha dejado de ser el activo más importante, y ha pasado a serlo la propia institución deportiva, el verdadero valor de inversión, sustentado en valoraciones de miles de millones de dólares».