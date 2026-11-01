Compartir Sigue a GOAL en Google

Noni Madueke se libró de la tarjeta roja pese a que pareció propinar un cabezazo a Alexis Mac Allister cuando los ánimos se caldearon en los últimos minutos de la victoria del Arsenal por 1-0 en casa del Liverpool el domingo. El jugador ya tenía una tarjeta amarilla. El VAR respaldó la decisión del árbitro Andy Madley, pero el equipo arbitral también recibió críticas después de que Jurrien Timber no fuera sancionado por agarrar de la camiseta a Alexander Isak dentro del área.

Anuncios

El VAR explica su decisión sobre Madueke

Madueke protagonizó un incidente a falta de diez minutos en Anfield, después de que Mac Allister cometiera una falta sobre Martin Odegaard. Timber se encaró con el internacional argentino antes de que Madueke acercara la cabeza a la suya, y el centrocampista del Liverpool cayó al suelo. Madley amonestó a Mac Allister y a Timber, mientras que Stuart Attwell, responsable del VAR, mantuvo la decisión tomada sobre el terreno de juego de no expulsar a Madueke.

El centro de partidos de la Premier League explicó la decisión en X: «El VAR revisó y confirmó la decisión del árbitro de que Madueke no había cometido una conducta violenta contra Mac Allister. VAR: “Se han revisado y descartado todas las situaciones. Hay algo de contacto cuando Madueke y Mac Allister se encaran. En mi opinión, no es un contacto contundente, violento ni brutal”».

Ashley Williams no se cree la reacción de Mac Allister

talkSPORT copresentador Ashley Williams no quedó convencido por la reacción de Mac Allister y declaró en The Final Word: «No, no me lo creo, no me lo creo. Apenas te han tocado la cabeza. Si te toco ahora la cabeza con esa fuerza, no te caes así. Además, él es quien se acerca a Odegaard y se queja de que se haya caído. Fue falta, sin duda, y luego él se tira al suelo. ¿Qué estamos haciendo?».

Incluso una amonestación habría puesto fin al partido de Madueke, que ya había visto la amarilla en el minuto 55 por una falta táctica sobre Bradley Barcola. El jugador de 24 años nunca ha sido expulsado en su carrera con primeros equipos de clubes. Su única tarjeta roja llegó con el equipo sub-19 del PSV contra el Almere City en 2019.

Anuncios Anuncios

Halsey carga contra el VAR por la decisión sobre el penalti de Timber

El exárbitro de la Premier League Mark Halsey reservó sus críticas más duras para una reclamación de penalti en la primera parte. En su columna de SunSport, escribió: «Pero la jugada de Jurrien Timber, cuando tira claramente de la camiseta de Alexander Isak, es un penalti claro para mí. Y no entiendo cómo el VAR dio por buena esa decisión y no recomendó al árbitro Andy Madley que revisara la jugada. Si Timber no tira de la camiseta de Isak, el delantero del Liverpool llega al balón». Y añadió: «Me sorprendió mucho que el VAR no interviniera en esa jugada».

Related Topics

Entretenimiento total Max ✅ Transmite en streaming la gran mayoría de los partidos de la Premier League en directo, operando como el hogar digital principal del fútbol inglés en México. ✅ Combina la acción del deporte en vivo con el enorme catálogo de series premium de HBO y películas de Warner Bros dentro de la misma suscripción. ✅ Los encuentros más atractivos de cada jornada también se transmiten simultáneamente por televisión de paga tradicional a través de los canales TNT o Cinemax. Mensual desde $149 MXN Contrata Max

Halsey consideró que el encontronazo de Christos Tzolis con Cody Gakpo no era suficiente para señalar penalti y sugirió que Trey Nyoni, del Liverpool, podría haber visto dos tarjetas amarillas por sus entradas sobre Odegaard y Kai Havertz al inicio del partido. Madley fue despedido con abucheos al término del encuentro, mientras los aficionados del Liverpool le acusaban de dejarse engañar por las exageraciones del Arsenal.

¿Qué les espera ahora al Arsenal y al Liverpool?

La victoria deja al Arsenal con tres puntos de ventaja en lo más alto de la Premier League, tras ganar ocho de sus primeros nueve partidos.

Anuncios

Ambos equipos centran ahora su atención en la Champions League del miércoles, cuando el Arsenal viajará para enfrentarse al Slavia Praga y el Liverpool visitará al Fenerbahce.