Compartir Sigue a GOAL en Google

Mauricio Pochettino ya está oficialmente en Carrington mientras se prepara para el difícil reto de dirigir al Manchester United ante el Liverpool en Anfield. Sin embargo, la Premier League ya le ha concedido al argentino una excepción poco habitual antes incluso de que se siente por primera vez en el banquillo.

Anuncios

El United consigue retrasar media hora la rueda de prensa del viernes

El Manchester United confirmó el jueves por la mañana que Pochettino ofrecerá su primera rueda de prensa el viernes a las 14:00. Las comparecencias previas a los partidos de la Premier League suelen comenzar, como muy tarde, a las 13:30, por lo que el club consiguió retrasar 30 minutos la de su nuevo entrenador.

El argentino llegó a Mánchester el miércoles tras concluir sus compromisos con la selección masculina de Estados Unidos. Según el periodista del Manchester Evening News Steven Railston, el United se dirigió directamente a los responsables de la liga y alegó que Pochettino había tenido una semana «muy intensa» para obtener la aprobación de ese horario más tardío.

El reglamento de la liga establece normas estrictas para las ruedas de prensa

El reglamento de la Premier League deja muy poco margen para modificar los horarios de los compromisos con los medios. Según su sección K, los clubes que juegan durante el fin de semana o el lunes deben celebrar sus ruedas de prensa del jueves o el viernes a las 13:30 como muy tarde.

Los responsables de la liga solo dispensan del cumplimiento de ese plazo en circunstancias excepcionales. El reglamento señala expresamente como motivo válido el regreso tardío tras partidos de competiciones de clubes de la UEFA disputados el jueves por la noche. Los responsables de la liga consideraron que el rápido paso de Pochettino de sus compromisos internacionales al United merecía la misma dispensa poco habitual.

Anuncios Anuncios

Pochettino pisa el campo de entrenamiento de Carrington

Aunque Pochettino comenzó oficialmente a trabajar el miércoles, no dirigió el entrenamiento de ese día. Varios integrantes de confianza de su cuerpo técnico, entre ellos su asistente de muchos años Jesus Perez, ya se habían trasladado antes a Mánchester para gestionar el periodo inicial de transición.

El nuevo entrenador del United asumirá plenamente la dirección de los entrenamientos en Carrington el jueves y dirigirá la última sesión del viernes antes del partido del domingo. También concedió una primera entrevista a los medios del club, cuya publicación está prevista para el jueves.

Un exigente debut inmediato le espera en Anfield

Pochettino dispone de poco tiempo para implantar sus métodos antes de su debut. Tras trabajar directamente con sus jugadores sobre el césped durante solo dos días, se sentará el domingo en el banquillo de Anfield para afrontar una exigente primera prueba ante el Liverpool.