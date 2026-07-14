La postura de los compañeros de Messi alegra a los egipcios... Un superordenador predice el campeón del Mundial 2026

Las últimas proyecciones matemáticas excluyen al actual campeón del grupo de favoritos y dan ventaja a otra selección antes de las semifinales.

A pesar de ganar Catar 2022, Argentina aparece cuarta en la lista para la Copa del Mundo 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, según un superordenador.

Según la red internacional «Opta», especializada en estadísticas deportivas, Francia lidera con un 34,05 %, seguida de España con un 23,45 %.

Inglaterra es tercera con 21,94 % y Argentina cuarta con 20,55 %, la menos favorita de las cuatro.

Francia jugará contra España en la primera semifinal el martes, y Argentina frente a Inglaterra el miércoles.

Además, «Opta» estima que Francia, bajo Didier Deschamps, tiene un 50,70 % de avanzar a la final, mientras que España cuenta con un 42,30 %.

En el Argentina-Inglaterra se prevé un duelo muy igualado: 50,94 % para el equipo de Tuchel y 49,06 % para el de Scaloni.

El pase de los compañeros de Lionel Messi a semifinales se dio entre polémica arbitral tras jugadas discutidas contra Egipto en octavos, Suiza en cuartos y Argelia en la fase de grupos.