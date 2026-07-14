Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

La postura de los compañeros de Messi alegra a los egipcios... Un superordenador predice el campeón del Mundial 2026

Argentina
Francia
World Cup
Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Francia vs España
España
Argentina
Francia
Inglaterra
EE. UU.
España

Las cuentas para proclamarse campeón del Mundial calientan el ambiente de las semifinales

Las últimas proyecciones matemáticas excluyen al actual campeón del grupo de favoritos y dan ventaja a otra selección antes de las semifinales.

A pesar de ganar Catar 2022, Argentina aparece cuarta en la lista para la Copa del Mundo 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, según un superordenador.

Según la red internacional «Opta», especializada en estadísticas deportivas, Francia lidera con un 34,05 %, seguida de España con un 23,45 %.

Inglaterra es tercera con 21,94 % y Argentina cuarta con 20,55 %, la menos favorita de las cuatro.

Francia jugará contra España en la primera semifinal el martes, y Argentina frente a Inglaterra el miércoles.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
España crest
España
ESP
World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG

Además, «Opta» estima que Francia, bajo Didier Deschamps, tiene un 50,70 % de avanzar a la final, mientras que España cuenta con un 42,30 %. 

En el Argentina-Inglaterra se prevé un duelo muy igualado: 50,94 % para el equipo de Tuchel y 49,06 % para el de Scaloni.

El pase de los compañeros de Lionel Messi a semifinales se dio entre polémica arbitral tras jugadas discutidas contra Egipto en octavos, Suiza en cuartos y Argelia en la fase de grupos.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google