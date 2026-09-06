Anis Hadj Moussa vio cómo su soñado traspaso al Ittihad Club se venía abajo el domingo. Los saudíes no quieren cumplir con la exigencia del Feyenoord de presentar una garantía bancaria y, con el mercado de fichajes en ese país cerrándose este domingo, ya no queda tiempo para alcanzar un acuerdo completo. Ahora han salido a la luz más detalles de fondo.

El Ittihad Club es, al igual que Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Ahli, propiedad del Public Investment Fund (PIF), gestionado por el Estado. Una garantía bancaria es un concepto extraño en esos clubes, porque todos los pagos están cubiertos por el PIF. El patrimonio de ese fondo asciende a entre 900.000 millones y 1,15 billones de euros.

Sobre la cifra del traspaso ya no hacía falta seguir discutiendo. El Ittihad Club ofrecía 37,5 millones de euros más 5 millones en bonificaciones, con lo que el Feyenoord habría podido cerrar un traspaso récord absoluto. Sin embargo, la operación se cayó porque el Feyenoord quería una garantía bancaria sí o sí. En teoría todavía puede haber un acuerdo, pero ya no hay tiempo para que Hadj Moussa pase el reconocimiento médico.

El Ittihad Club cerró en los últimos años numerosos acuerdos millonarios con clubes extranjeros. Así, el club pagó 21 millones de euros al Ajax por Steven Bergwijn, 60 millones de euros al Aston Villa por Moussa Diaby, 47 millones de euros al Liverpool por Fabinho y 33 millones de euros al AS Monaco por George Ilenikhena.

«En el Ittihad Club están conmocionados», escribe el Algemeen Dagblad. «No solo porque se quedan sin el delantero, sino también porque no es muy habitual que en Arabia Saudí no consigan lo que quieren. Y por una garantía bancaria».

El periódico sabe que una mala experiencia en el Feyenoord en 2025 ha influido en que el traspaso se viniera abajo. «El club vendió hace más de un año al defensa Dávid Hancko al Al-Nassr, pero al final ese club canceló igualmente la llegada del eslovaco cuando el defensa ya estaba sentado en el vestíbulo del hotel de los jugadores con un chándal de entrenamiento».

«Después, el Feyenoord vio cómo el Atlético de Madrid se llevaba a Hancko por mucho menos dinero. Un traspaso solo está cerrado cuando realmente está cerrado. Con o sin garantía bancaria».

De Telegraaf escribe: «Para el jugador es la mayor decepción de su carrera, porque podía ganar más de 50 millones de euros en cinco temporadas. El Ittihad Club pasa ahora a otra opción y descarta al Feyenoord».

El experto en fichajes Ben Jacobs apunta a la 'política interna' en De Kuip. «Eso influye en el Feyenoord. Las fuentes creen que los Vrienden van Feyenoord abandonarían el Consejo de Supervisión si Hadj Moussa fuera vendido. Los Vrienden van Feyenoord desempeñaron un papel clave en el nombramiento de (director general, red.) Eenhoorn».

«Es un problema similar al del traspaso fallido de Givairo Read al AS Roma», concluye por último el periodista. El director técnico Dévy Rigaux indicó anteriormente que la continuidad de Read y el rechazo de las decenas de millones de euros que el AS Roma estaba dispuesto a pagar por el defensa fue una decisión deportiva.

Es posible que el Ittihad Club llame todavía a la puerta del PSV por Esmir Bajraktarevic o del Zenit San Petersburgo por Luiz Henrique, las alternativas por detrás de Hadj Moussa. El club también está cerca de fichar a Georginio Wijnaldum, aunque ahí no hay prisa porque el centrocampista está sin club.



