¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
xxx
GOAL
Traducido por

La policía tiene que intervenir en masa ante un enorme enfrentamiento entre aficionados del Hajduk y del Ajax

La situación estuvo a punto de descontrolarse en Split durante la noche del miércoles al jueves. La policía croata practicó allí casi sesenta detenciones y evitó una pelea entre «cientos» de aficionados, según informa el medio croata index.hr.

La semana pasada, el Ajax ya advirtió a sus aficionados de que extremaran las precauciones en Split, dado que los seguidores de su rival, el Hajduk, tienen una reputación temible.

Los aficionados procedentes de Ámsterdam llegaron el miércoles a la ciudad costera croata. Nada más llegar, dieciocho seguidores del Ajax fueron detenidos en una terraza porque presuntamente llevaban armas.

Las tensiones alcanzaron su punto álgido durante la noche del miércoles al jueves. Según los medios croatas, cientos de personas salieron a la calle para un enfrentamiento entre ambos grupos.

En unas imágenes publicadas por la cuenta Hooligans.cz se ve cómo un grupo muy numeroso de seguidores del Hajduk se reúne en la Riva, el paseo marítimo de la ciudad.

Otras imágenes muestran después algunos pequeños altercados, pero la policía llegó rápidamente para intervenir. Finalmente, fueron detenidas 57 personas, tanto neerlandesas como croatas.

El partido entre el Hajduk Split y el Ajax comenzará el jueves a las 18:45. Será el primer encuentro de la fase de liga de la Conference League para ambos equipos.


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google