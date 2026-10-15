La situación estuvo a punto de descontrolarse en Split durante la noche del miércoles al jueves. La policía croata practicó allí casi sesenta detenciones y evitó una pelea entre «cientos» de aficionados, según informa el medio croata index.hr.

La semana pasada, el Ajax ya advirtió a sus aficionados de que extremaran las precauciones en Split, dado que los seguidores de su rival, el Hajduk, tienen una reputación temible.

Los aficionados procedentes de Ámsterdam llegaron el miércoles a la ciudad costera croata. Nada más llegar, dieciocho seguidores del Ajax fueron detenidos en una terraza porque presuntamente llevaban armas.

Las tensiones alcanzaron su punto álgido durante la noche del miércoles al jueves. Según los medios croatas, cientos de personas salieron a la calle para un enfrentamiento entre ambos grupos.

En unas imágenes publicadas por la cuenta Hooligans.cz se ve cómo un grupo muy numeroso de seguidores del Hajduk se reúne en la Riva, el paseo marítimo de la ciudad.

Otras imágenes muestran después algunos pequeños altercados, pero la policía llegó rápidamente para intervenir. Finalmente, fueron detenidas 57 personas, tanto neerlandesas como croatas.

El partido entre el Hajduk Split y el Ajax comenzará el jueves a las 18:45. Será el primer encuentro de la fase de liga de la Conference League para ambos equipos.



