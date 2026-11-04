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La policía francesa investiga una presunta operación con información privilegiada después de que una serie de apuestas pronosticara correctamente el orden exacto de los cinco primeros clasificados en el Balón de Oro masculino del mes pasado. Harry Kane, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri y Lionel Messi terminaron en el orden por el que apostaron 12 cuentas en un mercado de predicciones, mientras que France Football, organizadora del galardón, insiste en que el ganador se elige mediante una votación independiente.

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La policía francesa investiga las apuestas en Polymarket sobre el Balón de Oro

La policía francesa investiga un posible uso de información privilegiada después de que 12 cuentas del mercado de predicciones Polymarket acertaran el orden exacto de los cinco primeros clasificados masculinos en el Balón de Oro del mes pasado. Kane se proclamó ganador por delante de Mbappe, Yamal, Rodri y Messi, mientras que Alexia Putellas ganó el premio femenino.

Según informó primero el medio francés Upside y verificó posteriormente The Athletic, se apostaron 250.000 € entre esas cuentas, con unos beneficios de casi 200.000 €. Una fuente de las fuerzas de seguridad francesas añadió que la forma en que los apostantes gestionaron sus posiciones en el mercado también apuntaba a un posible uso de información privilegiada.

Los organizadores del Balón de Oro fueron alertados antes de que se confirmara el resultado

France Football, organizador del Balón de Oro, recibió una advertencia sobre las irregularidades en las apuestas antes de que se confirmara el resultado. Tras el anuncio, abrió su propia investigación y se puso en contacto con el SCCJ (Servicio Central de Carreras y Juegos), el departamento de la policía francesa responsable de los juegos de azar.

Según Upside, las cuentas se crearon entre el 1 y el 20 de octubre. Siete de ellas no apostaron en ningún otro mercado y seis realizaron apuestas en los 15 minutos posteriores a su creación. Una de las cuentas, kraben006, compró una apuesta por la victoria de Kane a 37 céntimos, la vendió a 67 y reinvirtió el dinero en mercados de posiciones exactas, incluido el de Yamal en tercera posición.

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France Football insiste en que la integridad del Balón de Oro es una «prioridad absoluta»

France Football ha insistido en que el premio se decide de forma independiente. «La integridad del Balón de Oro es una prioridad absoluta para France Football», declaró a The Athletic un portavoz del Balón de Oro. «Queremos reiterar que el ganador se elige mediante una votación independiente.

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«Tengan la seguridad de que nos tomamos muy en serio estas acusaciones sobre una filtración de los resultados y apuestas potencialmente fraudulentas. Hay investigaciones en curso para esclarecer los hechos y determinar cualquier posible responsabilidad. Estamos tramitando la presentación de una denuncia ante las autoridades policiales competentes. Dado que las investigaciones siguen en curso, no podemos compartir más detalles por el momento».

¿Qué sucederá ahora con la investigación sobre las apuestas del Balón de Oro?

France Football presentará ahora su denuncia ante la policía, mientras que se ha contactado con el SCCJ y Polymarket para solicitarles declaraciones.

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El caso se suma al creciente escrutinio de mercados de predicciones como Polymarket y Kalshi, que presentan un mayor riesgo de uso de información privilegiada debido a la falta de supervisión regulatoria. Varios estados de Estados Unidos han emprendido acciones legales contra ellos en casos que probablemente lleguen al Tribunal Supremo.