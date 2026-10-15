La policía acude en masa al hotel del rival israelí del AZ tras un llamamiento en redes sociales

Activistas propalestinos quieren que el Hapoel Be’er Sheva israelí sea expulsado del Leonardo Hotel IJmuiden Seaport Beach, según informa De Telegraaf. El jueves se difundió en redes sociales un llamamiento a presionar al hotel por alojar al club israelí, que se enfrenta al AZ en el AFAS Stadion.

Los jugadores y su entorno se alojan en IJmuiden para preparar el partido en el AFAS Stadion de Alkmaar. Varias organizaciones propalestinas, entre ellas Gooi 4 Gaza y Week 4 Palestine, han llamado a través de Instagram a boicotear al club israelí.

Las organizaciones se dirigen directamente al hotel y al alcalde de Velsen, Frank Dales. En Instagram se comparten números de teléfono y direcciones de correo electrónico para que la gente pueda contactar con ellos y expresar su descontento. «Llamadlos y exigid un boicot», dice el mensaje.

Los activistas emplean duros términos contra el Hapoel Be’er Sheva. Las organizaciones implicadas describen al equipo de fútbol israelí como un «equipo sionista» e incluso llaman «asesinos de niños» a sus jugadores.

El jueves por la mañana se observó una notable presencia policial en los alrededores del Leonardo Hotel. Según De Telegraaf, en un momento dado había seis coches de policía en el aparcamiento junto al Zuidpier, en IJmuiden aan Zee.

También eran visibles las medidas de seguridad dentro del hotel, donde había dos agentes de policía en el vestíbulo. Un portavoz del alcalde Frank Dales declaró a De Telegraaf que los agentes no estaban allí «por orden suya».

El propio hotel guarda silencio sobre la presencia y la seguridad de la delegación israelí. Un empleado de recepción no quiso dar información a De Telegraaf sobre los huéspedes, que permanecen en el hotel antes del partido contra el AZ.

También se han tomado medidas en Alkmaar con motivo de la llegada del Hapoel Be’er Sheva. El gobierno municipal ha prohibido la presencia de aficionados israelíes al fútbol a raíz de los disturbios en torno al partido entre el Ajax y el Maccabi Tel Aviv en noviembre de 2024. Así, aquellos sucesos vuelven a influir en las medidas de seguridad para un partido de un club israelí en Países Bajos.







