El periodista colombiano Patxi Andrade generó una gran polémica tras revelar sus elecciones en la votación del Balón de Oro de 2026, antes de dar un paso que aumentó aún más los interrogantes sobre su lista, después de eliminar la publicación en la que había desvelado su voto a través de su cuenta en la plataforma X.

La lista provocó numerosas reacciones en los medios deportivos, debido a la clasificación de varias estrellas destacadas, además de la presencia de nombres inesperados entre los diez mejores jugadores del mundo, lo que abrió el debate sobre los criterios de selección que adoptó el representante de Colombia en el comité de votación.

Según el portal francés "Foot Mercato", la elección del delantero mexicano Julián Quiñones dentro de la lista, junto con la clasificación de Luis Díaz y Willian Pacho, fue uno de los puntos más destacados que suscitaron las críticas, mientras que la posición de Lamine Yamal llamó la atención tras quedar fuera de los tres primeros puestos.

Kane en lo más alto y Messi por delante de Yamal

Andrade eligió al delantero del Bayern Múnich Harry Kane en el primer puesto, otorgándole 15 puntos, mientras que Rodri fue segundo con 12 puntos, y después Kylian Mbappé en el tercer puesto con 10 puntos.

Lionel Messi ocupó el cuarto puesto con 8 puntos, por delante de Lamine Yamal, que fue quinto con 7 puntos, seguido de Erling Haaland en sexto lugar, y Ousmane Dembélé, vencedor de la edición anterior, en el séptimo puesto.

Luis Díaz se situó en el octavo puesto, seguido de Willian Pacho en el noveno, mientras que Julián Quiñones completó la lista de los diez primeros en el décimo puesto.

Según lo recogido por "Foot Mercato", la polémica se intensificó tras la eliminación por parte de Andrade de la publicación en la que había revelado sus elecciones, sin ofrecer una explicación pública documentada sobre la decisión de borrarla hasta el momento de la publicación del informe.







