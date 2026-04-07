La polémica no ha amainado... Un periodista italiano desata la polémica sobre el futuro de Renard

Un periodista italiano ha desatado una polémica sobre el futuro del francés Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudí, de cara a la fase final del Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Varios medios de comunicación habían informado de la posibilidad de que Renard fuera destituido como seleccionador de Arabia Saudí antes del Mundial, debido al descenso en el rendimiento y los resultados de «Los Verdes», además de haber recibido una oferta para dirigir a la selección de Ghana en el Mundial.

Esas noticias se calmaron unos días después de que terminara el último parón internacional, en el que «Los Verdes» perdieron en partidos amistosos contra las selecciones de Egipto (0-4) y Serbia (1-2), antes de que el periodista italiano Gianluigi Longari las reavivara.

Longari publicó un tuit en su cuenta oficial de «X», en el que escribió: «El futuro de Hervé Renard al frente del cuerpo técnico de la selección saudí sigue siendo muy incierto, y hay muchas posibilidades de que se marche».

El técnico francés está siendo objeto de críticas generalizadas por parte de la afición, los medios de comunicación y los exjugadores de la selección saudí, hasta el punto de que la afición del Al-Hilal le abucheó cuando apareció en el último partido contra el Al-Taawoun en la Liga Roshen.

Cabe recordar que numerosos informes han apuntado a varios entrenadores como posibles sucesores de Renard en la selección saudí, como el marroquí Walid Regragui, el italiano Simone Inzaghi, el portugués Jorge Jesus y el entrenador saudí Saad Al-Shehri.

Lee también: Vídeo: Ha comenzado la revolución... La afición del Al-Hilal sorprende a Renard con una reacción inesperada

Leer también: Tres opciones, la mejor de las peores... ¿Quién es el más adecuado para suceder a Renard en la selección saudí?