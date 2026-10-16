Tebas había acusado en la red social X al canal del club, Real Madrid TV, y a sus protagonistas de emplear métodos propios del nacionalsocialismo.

«La cúpula del Real Madrid dirige una orquesta de guardianes de la información, y Real Madrid TV es su máximo exponente. Su forma de proceder es siempre la misma: seleccionan las jugadas que les interesan, repiten los errores, alimentan la desconfianza y crean enemigos. Este método recuerda a los mecanismos de propaganda que empleaba Goebbels, el ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de enemigos y subordinación de los hechos al relato», escribió Tebas en respuesta a la actitud del club blanco tras anunciarse la sanción de cuatro partidos a Vinicius Junior.

El brasileño había vuelto a perder los papeles el pasado fin de semana, en la victoria por 1-0 ante el Villarreal: antes de su gol anulado, tiró del pelo a un rival y, como consecuencia, fue expulsado con tarjeta roja. Después se encaró con el árbitro Isidro Díaz y Antonio Rüdiger tuvo que apartarlo. Además, supuestamente empujó a un empleado de LaLiga cuando se dirigía al vestuario. Vinicius Jr. recibió dos partidos de sanción por su agresión y otros dos por su comportamiento tras la tarjeta roja.

Al día siguiente, el brasileño volvió a presentarse como una víctima. En Instagram publicó un fotomontaje con ocho acciones de distintos partidos en las que, a su juicio, sus rivales deberían haber sido amonestados o expulsados. «Y el que ve la amarilla y la roja siempre es Vinicius. Una vergüenza», protestó desafiante.

José Mourinho vuelve a ver una conspiración contra el Real Madrid y Vinicius Junior

El entrenador José Mourinho también volvió a ver una conspiración contra el Real, porque la liga anunció la sanción a Vinicius justo antes del partido de Champions League ante la AS Roma. «¿Puedo hacerle una pregunta?», respondió José Mourinho a un periodista en la rueda de prensa posterior a la remontada en el Olímpico. «¿Es normal que un jugador se entere dos horas antes del partido de que lo han sancionado con cuatro encuentros? No hace falta que me conteste. ¿Es normal? ¿No podrían haberlo anunciado ahora o mañana por la mañana? ¿Tenían que hacerlo justo cuando íbamos camino del estadio?»

Después, Mourinho fue aún más contundente, hasta el punto de emplear un tono casi bélico: «Se hacen cosas sin vergüenza. [...] Quieres matar a un jugador dos horas antes de un partido. No me parece normal. Pero en este momento sí me parece normal, porque ahora se ha descubierto el pastel».

Mourinho ya había llevado a una rueda de prensa, a mediados de septiembre, tras la derrota por 1-2 en el derbi contra el Atlético, unas imágenes impresas y había afirmado que, en esas acciones, dos jugadores del Atlético deberían haber sido expulsados. Tebas respondió después a una información que hablaba de una «conspiración» contra el Real diciendo que había que vivir en «otra galaxia» para creer algo así: «Es más cómodo aludir a una conspiración que explicar lo que realmente ocurrió en el campo».

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¿Por qué se enfrenta constantemente el Real Madrid con Tebas, presidente de LaLiga?

El club también respondió a aquello con un comunicado en el que calificó de «inaceptables» las declaraciones de Tebas. Tras la comparación de los medios del Real Madrid con Goebbels por parte de Tebas, el tono se endureció aún más. Ahora, en un comunicado oficial, el club exige la dimisión del presidente de LaLiga.

«El Real Madrid considera absolutamente intolerable y extraordinariamente grave que alguien que ocupa dos de los cargos de mayor responsabilidad en el fútbol español establezca una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a sus dirigentes y a su canal de televisión. La aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no cambia el carácter profundamente ofensivo, moralmente reprobable e institucionalmente impropio de sus declaraciones», señala el comunicado: «Por ello, el Real Madrid exige su dimisión inmediata como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol».

Además de las nuevas declaraciones de Tebas, el Real volvió a sacar a colación el caso Negreira y acusó al presidente de LaLiga de inacción al respecto, motivo por el que el club blanco había acudido a la UEFA.

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¿De qué trata el «caso Negreira» entre el Real Madrid y el FC Barcelona?

El contexto: en el centro del caso Negreira se encuentran pagos de hasta siete millones de euros realizados durante muchos años por el FC Barcelona a empresas vinculadas con José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del comité arbitral español. La justicia española investiga si con ellos se pretendía influir en el ámbito deportivo. El Barcelona niega haber cometido irregularidades.

La disputa con LaLiga por el arbitraje español ya había escalado por completo el año pasado. En una dura carta de cuatro páginas dirigida a la federación española de fútbol a principios de febrero, el Real habló de «alteración de la competición», «manipulación», «fraude» y de un sistema corrupto «sistemáticamente desde dentro» que debía reformarse desde sus cimientos.

Tras la carta, Tebas acusó al club blanco de tener «mentalidad de víctima»: «Ahora han perdido completamente la cabeza. Se trata de desacreditar a LaLiga». LaLiga incluso presentó una denuncia contra el club de la capital española.

Ante la nueva escalada del enfrentamiento entre Tebas y el Real, y al margen de una comparación ciertamente de mal gusto, Real Madrid TV también ha dado motivos para las críticas en los últimos años y, no sin razón, recibe duras críticas por algunas de sus líneas editoriales.

Sirva como ejemplo el vergonzoso trato dispensado al árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea antes de la final de Copa contra el Barça en abril del año pasado. El club blanco publicó en Real Madrid TV un vídeo sobre De Burgos Bengoetxea en el que repasaba algunas decisiones polémicas que el colegiado había tomado en el pasado contra el Real. Además, el canal del club criticó el porcentaje de victorias del Real en los partidos dirigidos por De Burgos Bengoetxea y calculó que el del Barça era mucho mayor. Los madridistas también cuestionaron su idoneidad para los grandes partidos.

De Burgos Bengoetxea rompió a llorar en la rueda de prensa previa a la final y contó que su hijo había sufrido acoso en el colegio a causa de esa cobertura.



