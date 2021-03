La polémica: Posible penalti a Ramos; otro reclamado en área madridista

El Real Madrid vs. Elche tuvo varias jugadas polémicas, una por área en la que se reclamaron sendos penaltis que no se pitaron

Mediada la segunda parte y en dos acciones casi consecutivas, Real Madrid y Elche reclamaron dos penaltis, uno en cada área, que Figueroa Vázquez no consideró como tales.

La primera, tras un córner en el que Ramos forcejea con Boyé y ambos acaban en el suelo. Parece que primero Ramos pone el brazo sobre el ilicitano quien posteriormente le agarra del brazo y le arrastra en su caída.

Ni el colegiado ni el VAR lo consideraron como pena máxima ante las quejas de un Ramos que volvía tras dos meses lesionado.

Posible penalti de Ramos sobre Carrillo

Minutos después, una jugada rápida acabó con Guido Carillo derribado sobre el césped tras la patada de Ramos. El asistente había levantado la bandera señalando fuera de juego previo del delantero franjiverde, pero en la repetición se observa cómo es Mendy quien toca el balón hacia detrás, por lo que el fuera de juego, a priori y a falta de alguna toma de televisión, no existe. No obstante el árbitro y el VAR no lo entendieron así y señalaron falta a favor del equipo de Zidane.