La polémica crece: la estrella lusa apoya a Neves y afirma que Ronaldo está para ayudar como cualquier otro jugador

Cristiano Ronaldo sigue acaparando las conversaciones sobre la selección portuguesa en el Mundial 2026, tras el flojo inicio de la “Brasil de Europa”.

Su discreto rendimiento en el debut ante la República Democrática del Congo (1-1) se agravó con las palabras de su compañero João Neves, quien en la zona mixta afirmó que Ronaldo es solo un jugador más y no debe recibir un trato especial.

Sus palabras generaron revuelo, así que el viernes por la noche Ronaldo publicó una foto con varios compañeros y el mensaje: «¡Siempre unidos!», lo que muchos vieron como una respuesta indirecta a la polémica.

La sorpresa llegó cuando Francisco Conceição, extremo de la Juventus, repitió esas palabras antes del duelo contra Uzbekistán del martes, correspondiente a la segunda jornada.

En rueda de prensa este domingo, Consesao afirmó: «A la hora de marcar, nadie iguala a Cristiano. No tenemos la obligación de pasarle el balón; se lo damos al que esté mejor colocado. Él está aquí para ayudar, como todos».

«Es un ejemplo a seguir por su palmarés y su sed de victoria diaria. Se entrena como si fuera su último día», añadió.

Y concluyó: «Si él ha logrado tantos éxitos y mantiene ese entusiasmo, el nuestro debe ser aún mayor».

Para cerrar, insistió: «Es solo otro compañero que está aquí para ayudar; necesitamos a todos para que el equipo funcione».