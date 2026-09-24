El canal de televisión del Real Madrid respondió a Juanma Castaño, tras su disculpa pública por comparar el canal, en el diario ABC, con el periódico "Egin", que fue clausurado en 1999 por formar parte de la red financiera y estructural de la organización terrorista ETA.

Castaño había desatado la polémica con esta comparación, por lo que el Real Madrid emitió un comunicado en el que afirmó "que nuestro club considera que comparar el medio de comunicación oficial del Real Madrid con un periódico cuya historia está vinculada al mundo de la organización terrorista ETA constituye una práctica sumamente grave que traspasa todos los límites".

Posteriormente, Juanma Castaño se disculpó por la comparación en su programa "El Partidazo": "Es una exageración. Esta comparación es innecesaria, y pido disculpas por comparar el canal del Real Madrid con el periódico Egin. Me disculpo por ello".

El periodista de la "Cadena COPE" continuó con sus críticas al canal de televisión del Real Madrid, y dijo: "Mi opinión sobre el canal del Real Madrid es la misma que aparece en el resto del artículo, y como lo era ayer, y seguirá siéndolo hasta que cambien su comportamiento. La televisión del Real Madrid miente, manipula, señala con el dedo y molesta a la gente".

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Tras esta disculpa, el presentador Álvaro de la Lama habló sobre las declaraciones de Juanma Castaño en el programa "Real Madrid Conecta".

Y dijo: "Nunca deberíamos traspasar los límites de la comparación entre el canal del Real Madrid y el periódico Egin, dado lo que ha sufrido este país en ese contexto. No voy a entrar en ello, no lo merece. Juanma Castaño se disculpa en su programa de radio. ¿Es aceptable esa disculpa? Cada uno es libre de actuar como quiera".

Y afirmó: "Mi impresión, y mi opinión personal, es que tenía la intención de seguir con ello. ¿Cómo? Nos tacha de mentirosos. Nos tacha de manipuladores... ¿Mentirosos y manipuladores en qué? Hay imágenes que demuestran lo que veníamos argumentando día tras día, en lo relativo al sistema arbitral".

Y prosiguió: "No hay nada personal en este asunto, lo digo porque en el caso de Juanma Castaño parece que sí lo hay. Y yo lo considero una cuestión personal, porque a mí nadie me va a comparar con ningún grupo terrorista ni con ningún medio de comunicación que defienda o haya defendido a un grupo terrorista. Y ahora les hablo yo, Álvaro de la Lama: a mí nadie me va a comparar con eso. Se disculpan, pero luego... mentirosos y manipuladores. Hay imágenes que demuestran lo contrario".