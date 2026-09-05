La plantilla del FC Barcelona tiene malas noticias para Frenkie de Jong

Frenkie de Jong ha bajado un puesto en la jerarquía de capitanes del Barcelona. El internacional neerlandés fue el tercer capitán la temporada pasada, pero en la nueva campaña tendrá que conformarse con la cuarta posición. El grupo de jugadores decidió por sí mismo una parte importante del orden.

Tras las salidas de Marc ter Stegen y Ronald Araujo, el Barcelona tuvo que redefinir la estructura de capitanes para la temporada 2026/27. De Jong parecía precisamente uno de los candidatos a ocupar una posición más alta por sus salidas, pero no fue así.

El entrenador Hansi Flick decidió que Raphinha será a partir de ahora el primer capitán, con Pedri como su sustituto fijo. La temporada pasada, Ter Stegen y Araujo arrancaron todavía como los primeros capitanes del Barça.

Sobre las otras tres plazas, el técnico alemán no quiso asumir por sí mismo todo el control. «No quería decidir sobre los otros tres, solo sobre estos dos, porque son muy importantes», explicó Flick durante su comparecencia ante la prensa. Después, la plantilla tuvo la posibilidad de designar por sí misma a los capitanes restantes.

De esa votación salió Eric García como tercer capitán, por lo que De Jong pierde una posición con respecto a la temporada pasada. Lamine Yamal completa el grupo como quinto capitán y, de este modo, ya cuenta con 19 años con un papel oficial de liderazgo dentro de la plantilla.

La elección de García se considera una confirmación de la confianza que se ha ganado bajo las órdenes de Flick. El defensa goza de mucho respeto dentro del grupo por su profesionalidad, disciplina y compromiso con el equipo.

«Al final, el equipo ha elegido a estos jugadores y para mí es un buen grupo, con liderazgo. Necesito a todos los jugadores y su compromiso con el equipo», añadió Flick.

El Barcelona jugará el domingo contra el Valencia, aunque todavía tendrá que hacerlo sin el lesionado De Jong. El equipo de Flick puede aprovechar en ese duelo la pérdida de puntos de su rival Real Madrid, que cayó el viernes por la noche ante el Real Betis.