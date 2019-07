La plantilla del Arsenal 2019/20: jugadores y cuerpo técnico del equipo de Unai Emery

Un repaso por los futbolistas que tiene el equipo del entrenador vasco, subcampeón de la Europa League.

El 2018-19 no fue el mismo. Después de 16 años siendo conducidos por Arsene Wenger, llegaba el turno de ver a Unai Emery en el banquillo Gunner. Los londinenses se metieron en la final de la Europa League pero la perdieron a manos del , y no pudieron meterse en la 2019/20. El ex preparador del quiere revancha y, en ese sentido, merece la pena repasar la plantilla que tiene en la capital inglesa.

Plantilla 2019/20

Dorsal Posición Jugador Nacimiento 1 PORTERO Bernd Leno 04/03/1992 2 DEFENSA Hector Bellerin 19/03/1995 4 MEDIOCAMPISTA Mohamed Elneny 11/07/1992 5 DEFENSA Sokratis Papastathopoulos 09/06/1988 6 DEFENSA Laurent Koscielny 10/09/1985 7 MEDIOCAMPISTA Henrikh Mkhitaryan 21/01/1989 9 DELANTERO Alexandre Lacazette 28/05/1991 10 MEDIOCAMPISTA Mesut Ozil 15/10/1988 11 MEDIOCAMPISTA Lucas Torreira 11/02/1996 14 DELANTERO Pierre-Emerick Aubameyang 18/06/1989 15 MEDIOCAMPISTA Ainsley Maitland-Niles 29/08/1997 16 DEFENSA Rob Holding 20/09/1995 17 DELANTERO Alex Iwobi 03/05/1996 18 DEFENSA Nacho Monreal 26/02/1986 20 DEFENSA Shkodran Mustafi 17/04/1992 21 DEFENSA Calum Chambers 20/01/1995 24 DELANTERO Reiss Nelson 10/12/1999 25 DEFENSA Carl Jenkinson 08/02/1992 26 PORTERO Emiliano Martínez 02/09/1992 27 DEFENSA Konstantinos Mavropanos 11/12/1997 28 MEDIOCAMPISTA Joe Willock 20/08/1999 29 MEDIOCAMPISTA Matteo Guendouzi 14/04/1999 30 DELANTERO Eddie Nketiah 30/05/1999 31 DEFENSA Sead Kolasinac 20/06/1993 33 PORTERO Matt Macey 09/09/1994 34 MEDIOCAMPISTA Granit Xhaka 27/09/1992 35 DELANTERO Gabriel Martinelli 18/06/2001 ¿? DELANTERO Takuma Asano 10/11/1994

Entrenador: Unai Emery

Asistentes: Freddie Ljungberg, Pablo Villa, Juan Carlos Carcedo

Entrenador de porteros: Sal Bibbo, Javi García

Preparador Físico: Julen Masach

Fisioterapeuta: Shad Forsythe, Darren Burgess