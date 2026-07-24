La pieza que falta: ¿completará el Al Ahly su proyecto con el fichaje del maestro de Francia?

El Al-Ahli saudí sigue trabajando con discreción en el mercado de fichajes estival, pero esta vez parece que el objetivo va más allá de simplemente sumar un jugador nuevo, ya que el club busca la pieza que aporte al equipo el equilibrio total antes del inicio de la nueva temporada.

Los informes apuntan a que la directiva del Al-Ahli ha entrado en negociaciones avanzadas con el francés Manu Koné, centrocampista de la Roma, en una operación que podría redibujar los rasgos del centro del campo y dotar al equipo de una personalidad completamente distinta.

El eslabón perdido

A pesar de contar con un amplio grupo de estrellas, el equipo echó en falta la temporada pasada un centrocampista capaz de combinar la fuerza defensiva con la calidad en la construcción del juego, un rol que Koné domina.

El internacional francés destaca por su capacidad para recuperar el balón y por su rápida transición de la defensa al ataque, además de su personalidad de líder, que quedó claramente reflejada con la selección de Francia en el Mundial 2026, donde fue uno de los centrocampistas más destacados.

Un trío que podría ser el mejor de la Roshn League

En caso de que el Al-Ahli logre cerrar la operación, el técnico dispondrá de uno de los centros del campo más potentes de la liga saudí.

La presencia de Manu Koné junto a Valentin Atangana otorgará al equipo una gran solidez en la contención, mientras que el armenio Eduard Spertsyan quedará liberado para desempeñar su papel ofensivo, en su condición de organizador principal del equipo.

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Este trío podría aportar al Al-Ahli un equilibrio del que careció la temporada pasada y convertir el dominio del centro del campo en uno de sus principales puntos fuertes.

Un ataque al que solo le falta apoyo

La fortaleza del Al-Ahli no se detendrá en el centro del campo, pues el equipo también ha reforzado su estructura ofensiva con la incorporación del portugués Francisco Trincão, de quien se espera que compense la salida de Riyad Mahrez, para formar un potente trío ofensivo junto al brasileño Galeno y el inglés Ivan Toney.

Y con la presencia de Spertsyan por detrás de este trío, el Al-Ahli dispondrá de opciones ofensivas variadas, ya sea en la penetración por el centro, el juego por las bandas o el aprovechamiento del balón parado.

Y si la directiva del Al-Ahli logra cerrar el fichaje de Manu Koné, no solo habrá sumado un jugador nuevo, sino que habrá completado uno de los eslabones más importantes de su proyecto deportivo.

El equipo dispondrá de un centro del campo capaz de imponer el ritmo de juego y de una línea de ataque repleta de soluciones, algo que podría convertir al Al-Ahli en uno de los principales candidatos a pelear por todos los títulos en la nueva temporada y que dotaría al técnico de una plantilla más completa que nunca.