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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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«La pieza prohibida»... Michael O’Lisi podría ir a la cárcel tras el Mundial

M. Olise
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Brilla con Francia en el Mundial

Según un informe periodístico publicado este miércoles, Michael Oliisi, estrella de la selección francesa, se enfrenta a una pena de tres años de cárcel tras la eliminación de los «Gallos» en el Mundial de 2026.

Francia perdió ayer 2-0 ante España en semifinales y el sábado jugará por el tercer puesto antes de regresar a casa.

Según «The Sun», el jugador guardaba en su taquilla un objeto prohibido en Francia.

Debería deshacerse de ella antes de abandonar Estados Unidos, pues quien intente introducirla de contrabando en Francia puede enfrentar hasta tres años de prisión.

Muchas estrellas usan bolsitas de nicotina bucal, legales en Estados Unidos, para relajarse tras un torneo exigente.

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Una foto en Instagram lo mostró guardándolos en su armario antes del partido de octavos contra Paraguay el 4 de julio.

No obstante, no podrá llevarlas a Francia, donde desde el 1 de abril está prohibido.

Desde el 1 de abril, las autoridades francesas prohíben por completo las bolsitas de nicotina sin tabaco.

Estas bolsitas, que se colocan debajo del labio, se han popularizado entre los futbolistas, que las usan para mantenerse despiertos, manejar la presión de los partidos y relajarse después.

Los expertos aseguran que son menos nocivas que fumar y están permitidas en la mayoría de los países.

Olisé fue uno de los mejores del Mundial, con 5 asistencias, aunque no pudo guiar a Francia ante España en Dallas.

El exjugador del Crystal Palace, de nacionalidad francesa por su madre franco-argelina, reside cerca de Múnich.

Oulissi, que también podría haber jugado con Argelia, Nigeria o Inglaterra a nivel internacional, se crió en el oeste de Londres, pero pasaba las vacaciones de su infancia visitando a su familia en Francia.

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