El Barcelona recibió dos golpes importantes antes de su semana decisiva, después de confirmarse la ausencia del francés Jules Koundé y de Eric García para el partido contra el Paris Saint-Germain en la Champions League, tras sufrir ambos sendas lesiones durante el encuentro ante el Real Betis, que terminó con victoria del equipo catalán (5-2), lo que incrementa la preocupación de Hansi Flick por el estado de sus jugadores antes del esperado Clásico contra el Real Madrid.

El Barcelona afronta una semana sumamente complicada, que incluye la visita al Paris Saint-Germain en la Champions League y después el duelo contra el Real Madrid en el Clásico, algo que el presidente del club, Joan Laporta, describió como "la gran semana del Barça".

Los problemas no se limitaron a las lesiones, ya que el equipo se vio obligado a modificar sus planes de viaje debido a la tormenta y las intensas lluvias que se registraron en Cataluña.

Estaba previsto que el Barcelona saliera de Sevilla alrededor de las cuatro de la madrugada, pero Flick y los capitanes del equipo acordaron quedarse una noche más para dar a los jugadores una mayor oportunidad de descanso, antes de regresar a Barcelona el domingo al mediodía.

Eric García, baja de 3 a 4 semanas

El Barcelona confirmó que Eric García sufre una rotura muscular en el recto anterior del muslo derecho, después de haber entrado como sustituto de Gerard Martín durante la segunda mitad ante el Real Betis, con un periodo de recuperación estimado de entre 3 y 4 semanas.

Así, el defensa catalán no solo se perderá el partido contra el Paris Saint-Germain, sino que también se ausentará del Clásico ante el Real Madrid, en un nuevo golpe a las opciones defensivas de Flick en una etapa importante de la temporada.

Koundé, en riesgo de perderse el Clásico

En cuanto a Jules Koundé, terminó el partido contra el Real Betis con molestias y llegó al estadio de Sevilla cojeando, antes de que las pruebas revelaran un esguince en el tobillo izquierdo.

Se confirmó la ausencia del lateral francés ante el Paris Saint-Germain, mientras que su situación para el Clásico aún no está resuelta, ya que la fecha de su regreso dependerá de la evolución de su estado durante los próximos días.