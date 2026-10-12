La pesadilla del clásico no ha terminado: las desgracias se acumulan sobre el Zamalek

Los golpes continúan dentro del Zamalek tras la derrota ante el Al Ahly por dos goles a cero, en el gran duelo de la sexta jornada de la Liga Premier de Egipto, que supuso la primera caída del conjunto blanco esta temporada, lo que agrava sus problemas antes del inicio de su andadura en la Liga de Campeones de África.

El Zamalek recibió un golpe con la operación urgente a la que se sometió su entrenador, Moatamed Gamal, debido a los dolores de espalda que arrastra desde hace tiempo, coincidiendo con la confirmación de la ausencia del lateral izquierdo marroquí Mahmoud Bentayg ante el Ejército de Ruanda, tras sufrir un desgarro en el isquiotibial.

Moatamed Gamal pasó por el quirófano este lunes y deberá guardar reposo durante 48 horas, según las indicaciones de los médicos, para recuperarse de los efectos de la intervención, antes de unirse a la expedición del Zamalek el próximo miércoles, de cara al encuentro frente al Ejército de Ruanda.

El Zamalek se prepara para enfrentarse al Ejército de Ruanda el próximo viernes, en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones de África, mientras que el partido de vuelta se disputará el 24 de octubre en el estadio Internacional de El Cairo.

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En otro golpe para el conjunto blanco, las pruebas médicas revelaron que Mahmoud Bentayg sufre un desgarro en el isquiotibial, una lesión que lo alejará de los terrenos de juego por un periodo de entre 21 días y cuatro semanas.

Así, queda confirmada la ausencia del jugador marroquí en el partido contra el Ejército de Ruanda, con lo que el Zamalek pierde una de sus opciones en el puesto de lateral izquierdo en el arranque de su camino continental.

La lista del Zamalek quedó de la siguiente manera:

- Porteros: El Mahdy Soliman, Mohamed Awad, Mohamed Sobhy.

- Defensas: Omar Gaber, Mohamed Farag, Mahmoud Hamdy "El Wensh", Mohamed Ismail, Mostafa El Zenari, Ahmed Hossam, Ahmed Fatouh, Ahmed Khodary.

- Centrocampistas: Mohamed Shehata, Ahmed Rabie, Mahmoud Gehad, Ahmed Abdel Rahim "Eisho", Adam Kayed, Abdallah El Said, Chiquinho Banza, Ahmed El Gefaly, Mohamed Hamad.

- Delanteros: Hossam Ashraf, Nasser Mansi, Ahmed Sherif, Oday Dabbagh.

El Zamalek espera superar los efectos de la derrota en el clásico y recuperar el equilibrio rápidamente antes de afrontar su compromiso africano, en medio de la ausencia de Bentayg y de las circunstancias de salud que atraviesa su entrenador, Moatamed Gamal.