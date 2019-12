La peor despedida: roja y lágrimas para Exequiel Palacios

En su último partido en el Monumental antes de partir a Europa, el volante cometió una dura infracción y fue expulsado.

No le salían las cosas a River. Pasaba el tiempo y la pelota no entraba. Dos penales errados, la impotencia por no poder ganar para alcanzar la punta de la Superliga y River que no encontraba el camino. Los hinchas, mientras tanto, más felices por la fiesta aniversario del 9 de diciembre que preocupados por el duelo ante .

Y Exequiel Palacios, en su último partido en el Monumental -todo indica que seguirá su carrera en Bayer Leverkusen-, pegó una patada brusca y se fue a las duchas antes de tiempo, entre lágrimas.