La particular relación de Al Ain con River y el fútbol argentino

Christopher Pike / The National

El conjunto árabe que se enfrentará al Millonario en semifinales del Mundial de Clubes tiene un pasado vinculado al club de Núñez y a Argentina.

River hará su presentación en el Mundial de Clubes ante Al Ain, equipo anfitrión con el que peleará por un lugar en la final del certamen internacional. De Al Ain se sabe poco en Argentina, donde la liga árabe no se transmite por televisión y tiene muy poco atractivo para los fanáticos del fútbol.

Sin embargo en Emiratos Árabes Unidos, precisamente en el equipo que enfrentará al Millonario en semifinales, sí saben de Argentina, de su liga y de sus futbolistas. En 1995 el argentino Ángel Marcos, ex futbolista de Chicago, Chacarita, Nantes y Toulouse, se convirtió en entrenador para la temporada 1995-1996. Cuatro años más tarde fue otro argentino, el platense Oscar Fulloné, quien arribó al conjunto árabe hasta 2001.

En 2008 se dio el primer acercamiento por un jugador argentino, precisamente un ídolo millonario: Al Ain intentó llevarse a Ariel Ortega. En esa época, el Burrito atravesaba su tercera etapa como jugador en el club de Núñez. Con 34 años y 11 títulos en su haber, su calidad estaba intacta, pero algunos problemas de conducta ponían en duda su continuidad en el Millonario. Fue cuando apareció en escena Al Ain, club que le ofreció al jujeño un contrato de dos millones de dólares por 10 meses. Sin embargo la oferta no prosperó, un poco porque la familia del jugador no quiso y otro poco porque los clubes no llegaron a un acuerdo. Finalmente, el Burrito se terminó yendo a préstamo a Independiente Rivadavia de Mendoza.

En 2009, el conjunto árabe iría por otro argentino, José Sand, ex-River que se transformó en el primer jugador argento en ponerse la camiseta de Al Ain. Pepe, quien por entonces ya había defendido los colores del Millonario, Colón, Banfield y Lanús, entre otros equipos, aceptó el desafío y firmó contrato por dos temporadas. En su primer año se transformó en el máximo goleador de la Liga árabe con 24 tantos y conquistó la Supercopa de los Emiratos Árabes. En su segunda temporada su rendimiento volvió a ser bueno, lo que lo terminó llevando a Deportivo la Coruña. Cuando Pepe dejó su puesto en la delantera de Al Ain, otro argentino llegó para reemplazarlo: Ignacio Scocco.

Nacho arribó a Emiratos Árabes en la temporada 2011/12 tras su paso por AEK Atenas, de Grecia, y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo. En sus 26 partidos disputados entre Liga y Copa, convirtió 11 goles y celebró ambos títulos. Luego regresó a Argentina para jugar en Newel's con el Tata Martino como entrenador.