Se vislumbra una luz al final del túnel para Memphis Depay. Según ESPN, el delantero de 32 años volverá esta semana a la convocatoria del Corinthians, que se medirá al Barra FC en la Copa de Brasil.

El jugador, que se recupera de una lesión en el muslo, podría disputar unos 30 minutos en el encuentro de la madrugada del jueves al viernes. El Corinthians aún tiene seis partidos antes del Mundial, pero Memphis solo podrá jugar cuatro, ya que Ronald Koeman anunciará la lista definitiva el 25 de mayo.

Tiene poco tiempo para convencer a Koeman, quien ya advirtió que solo convocará a jugadores en óptimas condiciones.

Tras un contratiempo en su recuperación, el club contrató al fisioterapeuta español Fermín Valera Garrido, a quien Memphis conoce de su etapa en el Atlético de Madrid.

Hasta ahora ha jugado 12 partidos con el club, con un gol y una asistencia. El máximo goleador de la historia de Holanda no juega desde el 1 de marzo.

Koeman anunciará la lista definitiva el 25 de mayo, y aún se desconoce si el jugador, con 108 partidos internacionales, llegará en óptimas condiciones.

Holanda debutará en el Mundial el 14 de junio ante Japón, y luego enfrentará a Suecia el 20 y a Túnez el 26.