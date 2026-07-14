La participación de Marcos Leonardo en los partidos decisivos del Ajax en la Conference League es incierta

Según José De La Verde, de Ajaxfinancials.com, aún no se sabe si el Ajax podrá contar con Marcos Leonardo en la fase previa de la Conference League.

El domingo lo fichó al Al-Hilal por 17,5 millones de euros, cifra que podría subir a 19 millones con bonificaciones.

El Ajax aún no lo ha presentado, así que el tiempo apremia.

El 23 de julio se disputará el primer encuentro de la eliminatoria a doble partido contra Vojvodina o Ferencvaros, en la segunda ronda previa de la Conference League.

El plazo para inscribir jugadores en esa eliminatoria vence el 23 de julio a las 00:00 horas, dentro de once días. Sin embargo, el permiso de trabajo de Leonardo podría tardar hasta dos semanas en llegar.

De La Verde añade que el Ajax es un referente reconocido por el IND, lo que agiliza los trámites.

Gracias a ello, el trámite ante el IND es más rápido, aunque puede demorarse dos semanas.

Si no llega a tiempo para el 23 de julio, tampoco jugará la vuelta el 30 de julio en el Johan Cruijff ArenA.