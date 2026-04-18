La pareja de Harry Kane en el Bayern de Múnich se ve brutalmente interrumpida; también el Mundial corre peligro

Serge Gnabry se perderá el resto de la temporada y, probablemente, el Mundial. El delantero del Bayern de Múnich sufrió una lesión en la ingle que requiere meses de rehabilitación, según las pruebas médicas.

El club no espera su regreso a corto plazo, por lo que es duda para el Mundial.

La lesión se produce un día antes de que el Bayern pueda lograr su 35.º título liguero.

También se pierde la final de Copa ante el Bayer Leverkusen y las semifinales de Champions contra el París Saint-Germain. Esta temporada ha marcado diez goles y asistido en once en 37 partidos.

Aún se desconoce si llegará al Mundial, donde Alemania enfrentará a Curazao, Ecuador y Costa de Marfil. Gnabry jugó los 90 minutos contra Suiza y parte del encuentro ante Ghana en la última fecha FIFA.

Vincent Kompany tampoco podrá contar con el lesionado Lennart Karl, por lo que podría recurrir a Jamal Musiala o Michael Olise para apoyar el ataque detrás de Kane.