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Lionel Messi y el Inter Miami, vigentes campeones, han quedado eliminados de los playoffs de la MLS Cup tras perder 1-0 ante el Columbus Crew en el segundo partido. Después de caer en los dos encuentros de la primera ronda, el entrenador Cristian "Kily" Gonzalez rechazó hablar de «fracaso», pese a que su plantilla repleta de estrellas no marcó en ninguno de ellos.

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Messi y el Inter Miami caen por sorpresa en dos partidos en primera ronda

El Inter Miami, vigente campeón de la MLS Cup, ha quedado eliminado de los playoffs de la Audi MLS Cup 2026 en primera ronda tras perder 1-0 ante el Columbus Crew en el segundo partido, disputado el viernes por la noche en el ScottsMiracle-Gro Field. Santi Rodriguez marcó el gol de la victoria en el minuto 92 tras un centro de Anass Zaroury y completó una sorprendente victoria por la vía rápida en la serie al mejor de tres, después de que el Columbus Crew goleara 3-0 a un Inter Miami con diez jugadores en el primer partido, disputado en el Nu Stadium.

El resultado puso fin al intento del Inter Miami de convertirse en el primer equipo en ganar dos MLS Cup consecutivas desde el LA Galaxy en 2011 y 2012 y recordó a su temprana eliminación ante el Atlanta United en los playoffs de 2024. «Estoy muy triste por esta decepción, como todos los demás», declaró a los periodistas el entrenador Cristian "Kily" Gonzalez. «Pero esto sigue. Tenemos que levantar la cabeza».

«La palabra fracaso es demasiado fuerte» para Messi y compañía

Pese a haber marcado 80 goles en la temporada regular, más que ningún otro equipo de la liga, con 26 goles y 17 asistencias de Messi, el Inter Miami se quedó sin marcar en los dos partidos consecutivos. Estrellas como Luis Suarez, Rodrigo De Paul, Casemiro y German Berterame no lograron abrir el marcador: a Casemiro le anularon un gol y Berterame falló a bocajarro.

«Esto es así. Cuando pierdes a estas alturas teniendo al mejor jugador del mundo [Messi], es normal que todo el mundo empiece a utilizar la palabra “fracaso”», dijo Gonzalez. «Pero lo repito: la palabra “fracaso” es muy distinta cuando no lo intentas. No se trataba de nombres, sino de rendimiento. Creo que el equipo ha jugado bien hoy, más allá de nuestra desafortunada eliminación».

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Gonzalez hace balance de sus dos meses al frente del equipo tras el título de septiembre

Gonzalez asumió el cargo hace apenas dos meses y comenzó su etapa llevando al Inter Miami a conquistar la Campeones Cup en septiembre, el cuarto título del club desde la llegada de Messi en 2023. Aunque Messi está en disposición de conseguir un histórico tercer premio consecutivo al MVP de la MLS Landon Donovan, el entrenador argentino insistió en que la eliminación temprana no define el esfuerzo de su plantilla.

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«Llevo dos meses al frente y, para mí, la palabra “fracaso” es demasiado fuerte en la vida. Esto es fútbol», añadió Gonzalez. «… Y eso es lo que tiene el fútbol: a veces te toca a ti y otras no. Ahora nos toca quedarnos fuera».

El Inter Miami afronta un parón prematuro mientras el Columbus Crew sigue adelante

Mientras el Columbus Crew, en racha y con Laurent Courtois al frente de forma interina, avanza a las semifinales de la Conferencia Este del próximo fin de semana, donde se enfrentará al New England Revolution o al Philadelphia Union, el Inter Miami inicia antes de lo esperado su descanso entre temporadas.

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Con Messi, Suarez, De Paul y Casemiro sin títulos en la defensa de la MLS Cup, el Inter Miami debe rehacerse después de que otro equipo dominante en la temporada regular se quedara corto en primera ronda.