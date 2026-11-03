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Karim Malim
Traducido por

La orden de Mourinho: ¿por qué dejó fuera a Güler y Tchouaméni de la lista del Real Madrid?

J. Mourinho
A. Guler
A. Tchouameni
F. Valverde
AEK Atenas vs Real Madrid
AEK Atenas
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Ausencia de dos jugadores destacados y regreso de Valverde

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El Real Madrid recibió un impulso importante antes de su esperado duelo europeo, aunque la lista del equipo registró, por otro lado, la ausencia de dos nombres destacados: el turco Arda Güler y el francés Aurélien Tchouaméni, en una decisión tomada por el entrenador José Mourinho por motivos relacionados con la gestión de las cargas físicas y con dar a algunas de sus estrellas la oportunidad de descansar, antes de continuar el camino del equipo en la Liga de Campeones de Europa.

El Real Madrid se prepara para enfrentarse al AEK Atenas griego, mañana, en el estadio Allianz Arena, en el marco de los encuentros de la cuarta jornada de la fase de liga del torneo de la Liga de Campeones de Europa, en medio de gran expectación por un partido en el que el conjunto merengue busca mantener sus resultados positivos en la competición continental.

La exclusión de Tchouaméni concordó con las declaraciones que ofreció Mourinho en Santander, cuando confirmó que el centrocampista francés no viajaría a Atenas, con el deseo de concederle algo de descanso, una decisión que se extendió también a su compañero turco Arda Güler, quedando ambos jugadores fuera de la lista del Real Madrid convocada para disputar el duelo europeo.

En contrapartida, la noticia positiva para la afición del Real Madrid es el regreso del uruguayo Fede Valverde a los planes del once titular, después de haberse perdido el Clásico en el estadio de El Sardinero, con el fin de recuperarse por completo de una lesión en los tendones de la rodilla que sufrió durante uno de los partidos.

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04 nov 2026

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Valverde ya está listo para volver a participar, y se espera que aparezca en el once titular del Real Madrid ante el campeón de Grecia, en un impulso importante para el equipo, especialmente con la ausencia de Güler y Tchouaméni en el encuentro, según informó el diario español "As".

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