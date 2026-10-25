Compartir Sigue a GOAL en Google

Cristian Chivu, entrenador del Inter de Milán, dio a Ivan Provedel, fichado este verano, su debut con el equipo en el partido de la Serie A del domingo contra la Fiorentina. Chivu también incluyó al veterano centrocampista Henrikh Mkhitaryan en el once titular en San Siro, mientras el Inter busca seguir el ritmo de la Lazio, líder de la liga.

Anuncios

Provedel debutará con el Inter ante la Fiorentina

El entrenador del Inter de Milán, Cristian Chivu, introdujo un cambio importante en la portería y dio la titularidad al guardameta suplente Ivan Provedel para que debutara con el equipo ante la Fiorentina en San Siro. Provedel llegó al Inter procedente de la Lazio en julio de 2026 con un contrato de tres años.

El portero de 32 años sustituye al español Josep Martinez, que había sido titular en todos los partidos del Inter en lo que va de temporada.

El Inter afronta el partido del domingo con la necesidad de ganar para igualar a la Lazio en lo más alto de la clasificación de la Serie A.

Chivu elogia a Provedel tras el nacimiento de su bebé

En declaraciones a DAZNantes del inicio del partido, Chivu explicó que Provedel se había ganado la titularidad por su trabajo constante en los entrenamientos, después de una semana especial para su familia. «Provedel merece ser titular después de esta semana, en la que también nació su bebé, y por el trabajo que ha hecho durante estos meses, apoyando también a Pepo», afirmó Chivu.

Anuncios Anuncios

«De aquí al final de la temporada, nos ayudará con las rotaciones».

Related Topics

«Es un partido difícil. La Fiorentina es un equipo bien trabajado... No podemos elegir; debemos dejarlo todo en el campo», añadió el técnico rumano.

Mkhitaryan, recompensado tras su actuación decisiva en la Champions League

Además de dar entrada a Provedel, Chivu incluyó como titular en el centro del campo al veterano creador de juego Henrikh Mkhitaryan tras su decisiva aportación en la victoria por 1-0 del miércoles ante el Shakhtar Donetsk en la Champions League. Mkhitaryan dio la asistencia a Carlos Augusto cuando el Inter jugaba con diez hombres.

Anuncios

Chivu restó importancia a las preguntas sobre la edad del armenio al explicar su decisión de alinearlo junto a Nicolò Barella y Hakan Calhanoglu.

«No miro el documento de identidad ni quién nació antes o después», declaró Chivu. «Las últimas veces que ha estado en el campo ha aportado algo que nos faltaba y merece ser titular».

Anuncios

El Inter busca mantener la presión sobre la Lazio

El partido supone un hito para Provedel, que en 2023, durante su etapa en la Lazio, marcó un recordado gol del empate en una jugada ante el Atlético de Madrid en la Champions League.

El equipo de Chivu aspira a sumar los tres puntos en casa para recortar la distancia en lo más alto de la tabla.

Anuncios

El Inter recibe a la Fiorentina en San Siro antes de centrarse en sus próximos compromisos de la Serie A.