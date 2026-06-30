El Real Madrid ha iniciado los trámites para fichar al defensa Alessandro Bastoni, del Inter, a petición del nuevo entrenador, José Mourinho.

Según el diario español «AS», el club ha contactado con el Inter para fichar al italiano Alessandro Bastoni y completar la defensa tras las llegadas de Ibrahima Konaté, Marc Cucurella y Denzel Dumfries.

Mourinho sigue pidiendo un central, así que el club blanco busca fichar al defensa italiano de 27 años, ya un objetivo prioritario en el Bernabéu.

La buena relación entre ambos clubes podría agilizar las conversaciones, ya que el Inter conoce el interés madridista y el deseo del jugador de buscar nuevos horizontes.

Según AS, el Inter ya autorizó a Bastoni a buscar equipo la temporada pasada; el jugador negoció con el Barcelona sin éxito, hasta que el regreso de Mourinho al banquillo blanco cambió el escenario.

El defensa italiano ha paralizado las conversaciones con otros clubes, pues fichar por el Real Madrid se ha convertido en su prioridad, a la espera de cómo evolucionen las negociaciones.

Aunque todas las partes quieren cerrar el acuerdo, «AS» advierte de que el Real Madrid no podrá hacerlo de inmediato, pues el fichaje de Bastoni depende de la salida de varios jugadores para liberar espacio en la plantilla o equilibrar las finanzas.

La lesión del alemán Nico Schlotterbeck, que lo había colocado en la agenda madridista, ha modificado las prioridades y ha convertido a Bastoni en el candidato principal para reforzar el centro de la defensa este verano.

Las conversaciones entre ambos clubes siguen y la operación ya está en marcha, aunque aún no hay acuerdo final.