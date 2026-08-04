El egipcio Mohamed Salah, exestrella del Liverpool, está muy cerca de completar su traspaso al Trabzonspor, después de que el club turco aceptara una cláusula especial en su nuevo contrato.

Diversos informes de prensa habían confirmado que Salah acordó con el Trabzonspor incorporarse a sus filas en el actual mercado de fichajes de verano, con un contrato que se extiende por dos temporadas, quedando pendiente una única cláusula que esperaba la aprobación del club turco para la firma oficial.

El periodista turco Yagiz Sabuncuoglu reveló una cláusula especial en el contrato de la estrella egipcia con el Trabzonspor, que lo acerca a completar el traspaso en las próximas horas.

Sabuncuoglu explicó, en un tuit a través de su cuenta personal en la plataforma "X", que Salah recibirá el 20% de los ingresos por la venta de los productos que lleven su nombre, los cuales el club se encargará de vender durante el próximo periodo.

Esta cláusula fue uno de los asuntos que obstaculizaron el traspaso de Mohamed Salah al Besiktas durante el pasado periodo, pese al acuerdo en la mayoría de los aspectos relativos al contrato.

El último periodo estuvo marcado por numerosas fluctuaciones respecto al destino de Mohamed Salah, ya que su nombre se vinculó al principio con un traspaso al Besiktas, antes de que las negociaciones se complicaran, para que después la federación saudí presentara una oferta por su incorporación, pero la estrella egipcia prefirió marcharse a Turquía.

El Trabzonspor será el séptimo club que Mohamed Salah representa en su trayectoria futbolística, tras el Al Mokawloon Al Arab egipcio, el Basilea suizo, la Fiorentina y la Roma en Italia, además del Chelsea y el Liverpool en Inglaterra.

El Liverpool fue la etapa más destacada en la trayectoria de la estrella egipcia, ya que jugó allí durante 9 años completos, entre 2017 y 2026, y conquistó con el club el título de la Premier League en dos ocasiones, y la Liga de Campeones de Europa, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes en una única ocasión.