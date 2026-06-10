La ONU critica las políticas de Trump respecto al Mundial de 2026

Los preparativos para el Mundial de 2026 han reabierto el debate sobre las políticas migratorias de EE. UU. tras incidentes que se han calificado de racistas y discriminatorios. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha pedido a Washington una revisión exhaustiva de dichas políticas.

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pidió este miércoles una «revisión exhaustiva de las políticas migratorias, especialmente en Estados Unidos», y alertó de su efecto negativo en el torneo que ese país organizará junto a Canadá y México.

En una rueda de prensa en Ginebra difundida por la agencia Associated Press, Törk afirmó: «Hemos visto escenas similares en los últimos días y espero que la discriminación racial, la vigilancia y la aplicación de las leyes migratorias no sigan afectando a este Mundial».

Entre los casos más destacados están el traslado de la selección iraní de Arizona a México y la denegación de visados a varios responsables iraníes. También se impidió el ingreso a Miami a un árbitro africano de origen somalí y se difundieron imágenes de un control de seguridad a un jugador senegalés en la pista de un aeropuerto.

Estados Unidos alberga la mayoría de los 104 partidos de las 48 selecciones, en la organización conjunta con sus dos vecinos del norte. Las críticas apuntan a las políticas de inmigración y seguridad fronteriza implementadas por las agencias federales durante el mandato del presidente Donald Trump.

La ONU lanza este aviso tras un periodo de tensión en los preparativos del mayor torneo de fútbol, y los observadores temen que estos incidentes afecten al ambiente de la competición y a su imagen internacional.