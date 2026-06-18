La oferta ha sido rechazada: 100 millones de euros no bastan para que el Liverpool fiche a la estrella del Mundial

Según la prensa alemana, el Liverpool ha presentado su primera oferta oficial para fichar al extremo marfileño Yan Diomandi, estrella del Leipzig.

Según Philipp Hintze, de «Sky Sport Alemania», el club inglés ofrece unos 100 millones de euros, de los cuales 90 millones son fijos y 10 millones en variables.

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Pese a la cifra, el Leipzig ha respondido con un «no» y quiere retener al marfileño al menos un año más.

Según Hentschel, cualquier oferta aceptable para el Leipzig deberá superar holgadamente los 100 millones de euros, pues el club planea mejorar el contrato y el salario de Diomande.

Nueva oferta

El Liverpool prepara una nueva oferta mejorada tras el rechazo de la primera, en su objetivo de reforzar el ataque tras la marcha de Mohamed Salah.

Los ingleses conocen las condiciones del jugador y no esperan problemas si hay acuerdo sobre el traspaso.

Por ahora el PSG no ha presentado oferta oficial, pese a su interés tras el gol de Diomandi ante Ecuador en el Mundial.

Cabe recordar que el Liverpool anunció este jueves el fichaje del delantero español Víctor Muñoz, procedente del Osasuna.







