La nueva crítica que pesa contra Matías Fernández en Colombia

El mediocampista chileno volvió a jugar en Junior, y a pesar de anotar, las críticas no paran.

"No he cumplido con las expectativas". Esas fueron las palabras de Matías Fernández sobre su rendimiento con , luego de mucho especular sobre problemas con el DT, Julio Comesaña, hasta con la presidencia de los Tiburones.

Sin embargo su no citación se debía a que no estaba en las mejores condiciones deportivas. Por eso es que el 14 debió esperar hasta la Copa para regresar a la actividad.

Y fue contra donde Matías jugó y anotó. Sin embargo poco sirvió, puesto que en tanda de penales los Tiburones de Barranquilla fueron eliminados. Tanda donde el chileno no disparó.

Por esta razón es que el jugador fue criticado al no tomar la pelota desde los 12 pasos, considerando su experiencia y jerarquía. Algo que Roberto Peñaloza, ayudante de Comesaña comentó.

"Para mí no hay debate en el tema de los penales. Matías Fernández no sé por qué no pateó, habría que preguntarle a él... Narváez es un jugador que habitualmente patea y Freddy también", aseveró el ayudante técnico.