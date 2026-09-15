A pesar del gol de Lennart Karl a mediados de la primera parte, al Bayern le costó mucho el domingo ante el recién ascendido SV Elversberg. La factura fue el empate en el minuto 61, a lo que el entrenador Vincent Kompany reaccionó con un cuádruple cambio y dio resultado. De repente, los muniqueses subieron el ritmo, generaron ocasión tras ocasión y marcaron por medio de Harry Kane para llevarse la victoria.

Entraron el líder Joshua Kimmich, los desequilibrantes Jamal Musiala y Luis Diaz, además de Alphonso Davies. El canadiense, de 25 años, revitalizó la banda izquierda y estuvo a punto de hacer el 3:1 poco antes del final. Tras una asistencia contra el VfB Stuttgart y su vistoso gol ante el FK Bodö/Glimt, habría sido ya su tercera contribución de gol en la todavía joven temporada. Pero incluso así, Davies se presenta en el Bayern como el ganador silencioso del arranque de curso. Y eso resulta bastante sorprendente.

Debido al fichaje veraniego de Nathaniel Brown procedente del Eintracht Frankfurt por 50 millones de euros, Davies se enfrenta en el Bayern a una nueva situación: por primera vez desde su gran irrupción en 2020 ya no es el lateral izquierdo número uno indiscutible, de hecho, incluso arrancó más bien como tapado en la pugna con el nuevo fichaje y en ocasiones incluso fue considerado candidato a salir.

Alphonso Davies sufrió últimamente la mala suerte de las lesiones

Esta complicada situación fue la consecuencia lógica de los últimos años. Davies estuvo mucho tiempo estancado, pero a comienzos de 2025 aun así recibió una lucrativa renovación de contrato. Salario base que se comenta: 15 millones de euros, que aún puede aumentar de forma notable con bonificaciones. Prima de fichaje: 22 millones de euros. Poco después se rompió el ligamento cruzado y estuvo de baja tres cuartos de año. Después, tropezó con problemas de salud recurrentes. El rendimiento deportivo y sus ingresos ya no iban de la mano.

Por una rotura de fascículos musculares, Davies se perdió el tramo final de la pasada temporada y en el ansiado Mundial en casa solo jugó 16 minutos con Canadá. Volvió a Múnich de nuevo tocado, al principio se entrenó de forma individual y entre todos los amistosos solo estuvo 66 minutos sobre el campo. Mientras tanto, el recién llegado Brown se abrió paso con buenas actuaciones y además demostró su versatilidad.

Por la falta de efectivos en ataque, Brown comenzó como mediapunta en la victoria por 2:1 en la Supercopa ante el Borussia Dortmund y marcó el importante gol que abrió el camino. Como lateral izquierdo actuó Josip Stanisic, al que Davies sustituyó a lo largo de la segunda mitad.

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Davies acumuló más minutos que ningún otro lateral izquierdo

Como en todas las posiciones, el entrenador Vincent Kompany también ha rotado mucho desde entonces en el lateral izquierdo, y quien dejó la mejor impresión global de todos los candidatos fue Davies. De hecho, en los seis partidos oficiales acumuló incluso más minutos que Brown y Stanisic.

Su titularidad en el estreno de la Champions League ante el Bodö/Glimt puede considerarse bastante indicativa, ya que Kompany alineó en términos generales a su teórico mejor once. Mientras tanto, Brown se quedó los 90 minutos en el banquillo. Debido al calendario apretado, todos los jugadores tendrán sus minutos. Quién arranque en el lateral izquierdo en los partidos absolutamente top es, a día de hoy, algo que todavía no se puede prever. Pero una cosa está clara: la nueva competencia no parece frenar a Davies, sino estimularlo.

Por cierto, al igual que Brown como mediapunta, Davies también podría tener minutos más adelantado a lo largo de la temporada. Desde la cesión de Arijon Ibrahimovic al FC Augsburgo, falta un sustituto claro para Luis Diaz en el extremo izquierdo. Una posición que Davies ya ha ocupado en varias ocasiones con la selección canadiense.