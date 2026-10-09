El Juventus anunció oficialmente la firma de un nuevo contrato con su extremo argentino Nico González, que se extiende hasta el final de la temporada 2029-2030.

González se ha reafirmado de nuevo como una opción fiable en la plantilla del Juventus a las órdenes del entrenador Luciano Spalletti con el arranque de la actual temporada 2026-2027, después de haber pasado la temporada 2025-2026 cedido en el Atlético de Madrid.

El internacional argentino se había unido a las filas de la "Vecchia Signora" en el verano de 2024, pero se le permitió marcharse en calidad de cedido al año siguiente tras una primera temporada decepcionante en Turín, condicionada por las lesiones y los cambios en el cuerpo técnico.









González disfrutó de su etapa en el Atlético de Madrid, pero no participó en el número necesario de partidos de LaLiga para activar la cláusula de compra obligatoria. Según informaciones aparecidas durante el mercado de fichajes de verano, el club español intentó hacerse de nuevo con sus servicios de forma definitiva, pero por una cantidad económica muy inferior al valor de la cláusula de compra, fijada en 32 millones de euros.

Próximos partidos CGL Serie A 14:45 JUV

Finalmente, no se logró alcanzar un acuerdo, por lo que González regresó y se incorporó a los entrenamientos de los "bianconeri" en Turín.

Desde entonces, y a raíz de las lesiones que han golpeado a varios de los delanteros destacados del Juventus, entre ellos la estrella Kenan Yildiz, Spalletti ha empezado a depender cada vez más de González, que ya ha disputado cinco partidos en las distintas competiciones esta temporada y ha sido titular en los últimos tres encuentros de la Serie A.

El Juventus decidió recompensar a su delantero argentino concediéndole un nuevo contrato que confirma su condición de miembro que goza de la confianza y el aprecio del club dentro de la plantilla, de modo que su vínculo con el equipo se prolongará hasta el verano de 2030.

El comunicado publicado en la web oficial del club señala: "¡Nico González firma un nuevo contrato! El jugador argentino y el Juventus han alcanzado un acuerdo sobre un nuevo contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2030".

El comunicado añade: "El nuevo contrato confirma la voluntad de continuar el camino que comenzó en el verano de 2024, cuando Nico llegó por primera vez a Turín. Desde entonces, el jugador de 28 años ha disputado un total de 45 partidos y marcado siete goles con la camiseta del Juventus, contribuyendo de manera notable también con el arranque de esta temporada al anotar dos goles en cinco partidos hasta ahora".

El comunicado prosigue: "Su estilo de juego aporta el factor sorpresa y las opciones tácticas a la línea de ataque mientras los bianconeri afrontan una temporada muy exigente, además de la experiencia y la personalidad que lo convierten en un pilar valioso para el equipo, dentro y fuera del campo".

El club cierra su comunicado diciendo: "¡Felicidades, Nico!".