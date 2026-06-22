La NOS sorprende con la descripción que aparece en la barra de nombre del analista Jerson Cabral

La NOS invitó el domingo al futbolista profesional Jerson Cabral (35) para analizar el Mundial entre Cabo Verde y Uruguay (2-2). El texto de su chapa generó comentarios en Internet.

Este rotterdamés de origen caboverdiano, que jugó en grandes clubes como el Feyenoord y el FC Twente, fue presentado con el texto: «Jugó en la selección juvenil holandesa junto a Steven Berghuis».

«Llevo diez años como futbolista profesional y me recuerdan así», tuiteó un espectador sorprendido el domingo por la noche. Cabral, que aún busca nuevo equipo, sigue en activo.

En 2016 fue convocado una vez por Cabo Verde, aunque no llegó a jugar.

Con la sub-21 holandesa jugó once partidos entre 2010 y 2012. Se le recuerda por sus etapas en el Feyenoord y el Twente.

Tras el empate ante Uruguay, Cabral se mostró satisfecho: «Ya estoy muy satisfecho de haber conseguido que Kenneth Pérez esté a mi lado, y de que haya comprendido que Cabo Verde no está aquí solo para participar, sino que viene realmente a por el resultado».

A Cabo Verde aún le queda un importante último partido de la fase de grupos contra Arabia Saudí, que se disputará el sábado 27 de junio.