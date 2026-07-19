La norma más curiosa de la FIFA... ¿Quién puede tocar la Copa del Mundo sin guantes?

La FIFA confirma que solo unos pocos pueden tocar la Copa del Mundo sin guantes, para protegerla de daños.

Según el diario español «AS», solo los campeones del mundo, los jefes de Estado y algunos responsables de la FIFA pueden sostenerlo.

Tras la final, los jugadores, el entrenador y el cuerpo técnico pueden celebrar con él durante un tiempo limitado.

Los presidentes y reyes del país campeón también pueden sostenerla por protocolo diplomático, norma que nació en el Mundial de 1974 en Alemania.

La FIFA no entrega la copa original al campeón; la conserva bajo custodia y entrega una réplica de metal chapado en oro que el ganador conserva cuatro años.

Guantes obligatorios

El reglamento de la FIFA obliga a todas las demás personas a usar guantes al manipularla, con excepción de quienes pueden levantarla cada cuatro años.

Esta norma rige en todo momento, sobre todo durante el traslado o su exhibición en ceremonias como el partido inaugural o la final.

Desde 2005, el original se entrega a los campeones solo durante la ceremonia de medallas; tras los festejos en el estadio, la FIFA lo recupera y entrega a los ganadores una réplica.

Restricciones para el campeón vigente

En el sorteo del Mundial 2026 estuvo Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, campeona en Catar 2022.

Durante el sorteo de la fase de grupos, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se disculpó con Scaloni por tener que usar guantes al colocar la copa.

Estas normas evitan daños, desgaste o accidentes, pues es una pieza irreemplazable.

Además, buscan evitar robos como los que sufrió la copa anterior, sustraída en dos ocasiones, la última en 1983 en Brasil, lo que llevó a endurecer los protocolos.

La maldición del trofeo

Hay quien cree que tocarla antes de la final trae mala suerte.

Algunos jugadores han desafiado esta superstición y luego ganaron el título, pero son menos que los casos en que la “maldición” se cumplió.