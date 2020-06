La norma de los cinco cambios ¿beneficia a los grandes o a los pequeños?

Bordalás cree que beneficiará a los grandes y Setién cree que perjudicará a los equipos que tienen mucha posesión y desgastan físicamente al rival

El fútbol regresará a los estadios españoles, a puerta cerrada, el 11 de junio. Y quizá precisamente por eso, ya van surgiendo los primeros debates 100% futbolísticos. El primero, el de la norma de los cinco cambios, que entrará en vigor para la disputa de las jornadas que restan de campeonato. La pregunta es ¿a quién beneficia poder hacer 5 cambios durante los partidos? Pues hay teorías opuestas y por supuesto, debate.

Setién y Bordalás, dos maneras diferentes de interpretar la norma de los cinco cambios

Quique Setién, entrenador del FC , cree que esa norma perjudica a los equipos con talento y circulación de balón, porque hacen una labor de desgaste físico del rival que ahora, con cinco cambios, se verá perjudicada. Al otro lado aparece José Bordalás, entrenador del , que cree que los cinco cambios " beneficia a los grandes claramente".

Bordalás cree que los cinco cambios "beneficiará claramente a los equipos grandes"

Bordalás tiene claro que la nueva normativa establecida para acabar favorece siempre a los equipos más poderosos: "Me gusta la medida de los cinco cambios por las posibles lesiones y el calor, pero este tipo de medidas favorecen a los grandes que tienen mejores banquillos" , dijo en Onda Cero. En opinión de Bordalás, " los grandes saldrán beneficiados, porque cuando entren los suplentes no van a tener un salto de nivel. Los modestos no tienen plantillas tan amplias" , afirmó.

Setién cree que la norma de los cinco cambios podría perjudicar al Barcelona

Setién, por su parte, considera " creo que nos puede perjudicar, porque sabemos que muchos partidos los vamos a resolver en los minutos finales. Si a un rival le das la opción que salgan jugadores frescos en ese tiempo, esa debilidad que se genera con jugadores cansados no se va a producir" , sostiene. También se quejó de la falta de tiempo para poder preparar mejor el regreso de su equipo: " En dos semanas empieza la Liga. Nos hubiera gustado tener más tiempo ", matizó.

La regla de los cinco cambios

International Football Association Board (IFAB) y la FIFA aprobaron el 8 de mayo cambios en el reglamento del fútbol a nivel mundial para que, una vez que vuelvan las competiciones tras la crisis del COVID-19, se puedan realizar cinco cambios en lugar de tres durante los partidos y que cada equipo pueda convocar 23 jugadores en vez de los habituales 18 .